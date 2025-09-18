GineXtra iniziative per famiglie, bambini e ragazzi

Arezzo, 18 settembre 2025 – GINEXTRA iniziative per famiglie, bambini/e e ragazzi/e alla Ginestra di Montevarchi.

sabato 4 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

STORIE PRIMA DELLA STORIA

Letture animate dentro la caverna e laboratorio artistico di pitture rupestri

Nell’ambito della 5° ed. di Paleo Fest. Festival della Preistoria organizzato da Museo Paleontologico Montevarchi e Accademia Valdarnese del Poggio.

A cura dei lettori I Seminalibri e dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per 2 gruppi in contemporanea

4/6 anni e 7 anni + (max 15 partecipanti per gruppo)

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

sabato 11 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

ALLA RICERCA DELLO SPUNK

Pippi inventa una nuova parola, spunk ma, non sapendo ancora cosa significhi, decide di andare in giro e vedere se riesce a trovarne uno. Cosa è lo spunk lo sai solo tu. L’unica cosa che si sa è che è la cosa più preziosa del mondo! Un incontro per giocare con le parole ed inventare tanti nuovi significati.

A cura di libreria La Casa sull’Albero in collaborazione con Rete Documentaria Aretina, nell'ambito del ciclo Alla scoperta di Pippi Calzelunghe.

dai 6 anni (max 20 partecipanti)

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

sabato 18 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

RIME BAMBINE

Letture e consigli dallo scaffale NpL per giocare insieme con la voce e amare i libri fin da piccoli, coccolati dalla musicalità di filastrocche e storie in rima.

2 turni:

- ore 10 (8/24 mesi)

- ore 11 (2/4 anni)

A cura del volontarie e operatrici Nati per Leggere Montevarchi.

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

sabato 25 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

FAI LA TUA PILLOLA CUNEGUNDA

“Piccole e belle cunegunde non voglio mai diventare grunde”. Pippi Calzelunghe non voleva mai diventare grande quindi inventò una pillola che lo evitasse. Un incontro per inventare la ricetta perfetta per non diventare mai troppo adulti da grandi.

A cura di libreria La Casa sull’Albero in collaborazione con Rete Documentaria Aretina nell'ambito del ciclo Alla scoperta di Pippi Calzelunghe.

dai 3 anni (max 20 partecipanti)

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

mercoledì 29 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

HALLOWEEN PARTY

Tante divertenti (e un po’ paurose) letture tra fantasmi, mostri e intere famiglie di scheletri!

A seguire due laboratori: i piccoli decoreranno la loro spaventosa treat box da riempire di dolcetti, mentre i grandi si cimenteranno in una creazione decisamente “scheletrosa”!

per 2 gruppi in contemporanea

3/5 anni e 6/10 anni

Graditi maschere e travestimenti!

A cura de I Seminalibri e volontari del Servizio Civile Universale.

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

giovedì 30 ottobre, ore 17

Sala Filanda (2° piano)

CINE-GINESTRA: speciale HALLOWEEN

Proiezione del film di animazione Paranorman (USA 2012, durata: 93’)

Per salvare le sorti della sua città colpita da una maledizione secolare, l'undicenne Norman sarà costretto ad affrontare, oltre agli zombie, fantasmi, streghe, come se non bastasse, adulti ottusi.

da 5 anni

Graditi maschere e travestimenti!

Attività gratuita. Posti limitati, su prenotazione.