Versiliana, torna il “Caffè“ dei big Talk di politica, attualità e spettacolo

Oltre 50 appuntamenti dal 9 luglio al 31 agosto alla presenza dei personaggi di spicco del mondo della politica, dell’attualità, del giornalismo, dello spettacolo e chi più ne ha più ne metta. Il Caffè della Versiliana conferma anche stavolta il suo ruolo di talk show estivo più longevo d’Italia avendo quest’anno tagliato il traguardo della 44a edizione. Lunghissima la lista degli ospiti più attesi pronti a salire sul prestigioso palco sotto i pini cari a D’Annunzio: dal vice premier e leader della Lega Matteo Salvini (12 agosto) al ministro degli esteri Antonio Tajani (la data è ancora da confermare), fino ai ministri Daniela Santanchè (9 luglio) e Gennaro Sangiuliano (26 luglio) e il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto (8 agosto), mentre sono in attesa di conferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Tra i protagonisti figurano anche l’attore Beppe Convertini (1 agosto), il senatore Pierferdinando Casini (5 agosto), il giornalista Alan Friedman (25 luglio), l’attrice Eleonora Giorgi (15 agosto), il sociologo Domenico De Masi (6 agosto), i giornalisti Mario Giordano (18 luglio), Giuseppe Cruciani (23 luglio), Vittorio Feltri (10 agosto) e Maurizio Molinari (24 agosto), lo storico Giordano Bruno Guerri (14 agosto), il giornalista sportivo Fabio Caressa (18 agosto), il dirigente del Monza calcio Adriano Galliani (22 agosto) e la coppia formata dall’ex giornalista Luigi Bisignani e l’attore Pino Insegno (26 agosto).

La partenza è fissata il 9 luglio. In attesa della conferma del presidente della Regione Eugenio Giani, l’inaugurazione sarà affidata al ministro del turismo Daniela Santanchè, al sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti e al presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, intervistati da Davide De Filippi. A seguire saranno inaugurate anche le mostre dell’estate che arricchiranno in bellezza la Villa e i suoi giardini, con esibizione musicale del pianista Andrea Caciolli. Tanti anche i personaggi che hanno scelto il palco del Caffè per presentare i loro libri, tra cui la giornalista Gaia Tortora, figlia del compianto Enzo di cui quest’anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa (Testa alta, e avanti il 17 luglio), la direttrice di QN Quotidiano Nazionale Agnese Pini con Un autunno d’agosto, storia incentrata sull’eccidio nazifascista che colpì la sua famiglia (2 agosto) e Tommaso Strambi, capocronista de La Nazione Viareggio (5 agosto). Ampia, infine, la rosa dei conduttori: da Massimiliano Lenzi a David De Filippi, fino a Fabrizio Diolaiuti, Claudio Sottili, Alessandro Sallusti, Gigi Marzullo, Angelo Macchiavello, Roberto De Ponti, Roberto Bernabò, Tommaso Strambi, Alessandra Del Mondo, Fabio Bianchi, Francesca Navari, Paolo Bolpagni, Paolo di Lorenzo, Arturo Artom e l’avvocato Eros Baldini.