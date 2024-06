Venerdì 14 giugno torna “Aperiwine Party” alla Tenuta di Frassineto

Arezzo, 13 giugno 2024 – Venerdì 14 giugno 2024 tornano gli appuntamenti alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo).

“Aperiwine Party”, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, porterà i partecipanti sotto il cielo notturno della Toscana, per una serata di pura magia. La musica dal vivo intreccerà le sue note con le melodie della natura che circonda l’antica villa e la sua cantina, dando vita a un effetto indimenticabile.

Ѐ prevista un’apericena dal menu ricco e gustoso, con tante delizie tipiche della tradizione locale, accompagnate da un calice dei migliori vini della Tenuta a scelta. Per un'esperienza familiare senza pensieri, al momento della prenotazione si potrà inoltre indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che parteciperanno.

“Aperiwine Party” è una nuova occasione per vivere la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

Per chiunque desideri prenotare, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.

Per informazioni: [email protected] - tel. +393714956539