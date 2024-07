Vecchia Italia, il concerto a Spazio Seme

Arezzo, 2 luglio 2024 – Si rinnova anche per quest’anno la collaborazione tra Spazio Seme Centro artistico internazionale e Men/go Music Fest-Associazione Music: ormai da molte estati queste due realtà del mondo culturale aretino collaborano per offrire alla città una proposta culturale sempre di alto livello, interdisciplinare e interculturale. Quest’anno le due realtà collaborano in occasione di tre importanti concerti:

9 LUGLIO

CONCERTO “VECCHIA ITALIA”

RACCONTI MUSICALI DELL’ERA SWING

SPAZIO SEME – ORE 21.15

Quest’anno la collaborazione si apre nella prima serata di Men/go Music Fest: il 9 luglio alle 21,15 infatti allo Spazio Seme andrà in scena “Vecchia Italia”, concerto di musiche swing con la Papillon Vintage swing band.

I riflettori si accenderanno su una straordinaria rappresentazione dell'Italia di un tempo, quando la musica risuonava nelle strade e nei cuori degli italiani. Questo coinvolgente show ripercorre la storia della musica d’Italia durante gli anni d'oro dello swing, offrendo un viaggio indimenticabile nella memoria collettiva.

Attraverso un'esplosione di grandi successi dell'epoca e piccoli racconti storici, il pubblico sarà condotto in una magica atmosfera intrisa di nostalgia e di emozioni travolgenti. Sul palco, la Papillon Vintage Swing Band mentre luci e ombre danzano sul palco, con atmosfere suggestive di un'epoca che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana.

27 LUGLIO

CONCERTO “JAZZ ON BROADWAY”

TEATRO PETRARCA – ORE 21.15

Si prosegue sabato 27 luglio alle 21,15 al Teatro Petrarca con il concerto “Jazz on Broadway”. Per il terzo anno di seguito questo importante concerto sulla storia del jazz propone alla città di Arezzo un repertorio tratto dai migliori musical di Broadway.

È il concerto conclusivo di “Opera Seme Festival”, il festival giunto anch’esso alla seconda edizione, che porta ad Arezzo oltre 20 cantanti da Università americane che qui ad Arezzo e in Toscana, crescono professionalmente e culturalmente, si migliorano sotto il profilo musicale con masterclass di alto livello e restituiscono alla città concerti e spettacoli di opere messe in scena durante la settimana del festival dedicato all’Opera (23-27 luglio), diretti da Gianni Bruschi e Matthew Schloneger. Nel concerto dedicato a Broadway, organizzato assieme a Men/go Music Fest, verranno ripercorse le atmosfere di Porgy & Bess, Les miserables, The Phantom of Opera, The soud of music, Sister Act, The Wizard of Oz, Aladdin e non solo, arricchiti da standard Jazz composti da George Gershwin, Richard Rogers, Harold Arlen e molti altri. Ad accompagnare le voci, un ensemble di 12 elementi formato da Jazzisti che si uniranno al quartetto d’archi di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo diretto da Lorenzo Rossi.

Il concerto prevede anche una performance di danza con giovani danzatori americani in residenza artistica a Spazio Seme per il programma di danza “Moving environment”, con la direzione artistica di Leonardo Lambruschini e Consuelo Pacheco in collaborazione con Western Washington University.

5 SETTEMBRE

CONCERTO D’ESTATE

SPAZIO SEME – ORE 21.15

Sabato 5 settembre concerto voce e piano di Gianni Bruschi e Santiago Fernandez a Spazio Seme: “Concerto d’estate”. Un progetto musicale che spazia dal repertorio dei grandi cantautori italiani alla musica etnica mediterranea, da classici Jazz agli spiritual afroamericani.

Verranno eseguiti grandi successi resi celebri da Mina, Morricone, Modugno, Vanoni, Aznavour senza però trascurare le radici e la saggezza della musica popolare del sud Italia con riferimenti a canti arabi come Ahu dalli sar della libanese Fairuz, e richiami alla cultura Sufi.