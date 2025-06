Gran Varietà al Campaccio di Sansepolcro

Arezzo, 9 giugno 2025 – Anche per l'anno accademico 2024/2025 i corsi di recitazione della Scuola di Teatro di Laboratori Permanenti hanno visto la collaborazione con la Usl Toscana sud est.

Ai corsi hanno partecipato alcune persone con disagio psichico, a favore delle quali viene svolto ogni anno un lavoro di inte­grazione sociale importantissimo.

A chiusura dell’anno avrà luogo il saggio: lo spettacolo dal titolo GRAN VARIETÀ andrà in scena venerdì 13 giugno ore 21.00 presso Campaccio, Sansepolcro (Ar).

Il lavoro che Laboratori Permanenti realizza nella sua Scuola di Teatro a favore di persone con disagio psichico, segnalate dalla USL SUD EST o arrivate spontaneamente alla Scuola, è nato nel 2002 con un progetto di integrazione all’interno della Scuola Comunale di Teatro (fondata da Caterina Casini col Comune di Sansepolcro e gestita fino al 2020 da Laboratori Permanenti) in collaborazione con la USL.

All’interno dei corsi di teatro ogni persona è a sé e viene seguita nelle proprie particolarità e specificità, portata a nuove abilità e a spazi di espressione lavorando insieme agli altri colleghi. Siamo arrivati a risultati eccezionali.

Ogni anno tutti gli allievi insieme concorrono alla creazione del saggio finale. Quest’anno però le persone fragili del gruppo affrontano un impegno più importante: non supportati in scena dai colleghi, realizzano uno spettacolo da soli, di cui sono totalmente responsabili, da loro inventato ed elaborato scena per scena, scegliendo piccole storie di grande significato presentate in modo diretto e divertente e molto apprezzate dai bambini che hanno seguito le prove a Campaccio.