Arezzo, 10 giugno 2025 – Andrea Boldi presenta il thriller “Il lungo addio” alla Libreria Feltrinelli di Arezzo.

Giovedì 12 giugno 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Andrea Boldi, Il lungo addio, un avvincente thriller ricco di colpi di scena, che intreccia mistero, dolore e ricerca di verità, ambientato tra l'Australia ed il Valdarno. L'evento è organizzato dall'Associazione degli scrittori Aretini “Tagete” e rientra nel ciclo “I giovedì di Tagete” che, festa a febbraio, proseguirà fino a luglio, alternando libri di narrativa, poesia, saggistica, di cui sono autori i soci dell'Associazione. Andrea Boldi, nato a Montevarchi, ha già pubblicato altri romanzi noir, in alcuni dei quali compare, come in quello oggetto della presentazione, il Commissario Olivieri.