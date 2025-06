Arezzo, 10 giugno 2025 – Tempo di saggi per le partecipanti e i partecipanti di Casa di Rosa che saranno protagonisti de Il grande tesoro, in scena giovedì 12 giugno alle 17:30, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Il saggio è l’esito del laboratorio teatrale organizzato dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt e tenuto da Gilda Foni e Chiara Ramanzini, in collaborazione con la Società cooperativa Polis e il Comune di Sansepolcro, e con il sostegno dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Il grande tesoro è un'avventura ambientata in un mondo fantastico – tra creature stravaganti e luoghi incantati – in cui un gruppo di personaggi si mette in cammino alla ricerca di un misterioso tesoro. Strada facendo, si incontrano, si scontrano, si uniscono, fino a scoprire che il vero tesoro non è nascosto in una grotta, ma nasce tra loro: l’amicizia.

Casa di Rosa è il centro diurno socioeducativo riabilitativo di Sansepolcro – a cura della Società Cooperativa Polis – che si rivolge a persone in condizioni di disabilità media o grave con età superiore ai 18 anni.

Ingresso gratuito. Info: 353 4834498 / 0575 733063