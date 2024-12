Arezzo, 13 dicembre 2024 – “Varchi di Natale” è ancora magia con le iniziative in programma per un altro week-end natalizio

Proseguono anche nel prossimo fine settimana, da sabato 14 a domenica 15 dicembre, gli eventi dedicati alla magia di “Varchi di Natale”

Un programma che non interesserà solo il capoluogo, ma in questo fine settimana, si svolgerà anche a Levane, con “Natale a Levane”, dalle ore 15.30 di sabato 14 e domenica 15 dicembre, in Piazza della Fiera, a cura dell’Associazione “Io sono Levane”, con cori, sfilate, presepe vivente, stand gastronomico e mercatini

Sabato 14 dicembre

Dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Biblioteca dei Ragazzi e nella Sala della Filanda alla Ginestra, l’iniziativa dedicata ai più piccoli, dai 4 ai 14 anni, con le “Strenne di Natale”, letture animate de “I Seminalibri” che proporranno una selezione dei libri più belli presentati nell’ultimo anno. Le letture saranno “assaggi” per suscitare la voglia di continuare da soli (info e prenotazioni: 055-9108351; [email protected]).

Nel pomeriggio dalle ore 16.00, in piazza Varchi, torna il “Coro Natalizio” con l’esibizione, le voci e la musica dei bambini dell’Istituto scolastico comprensivo Magiotti. Sempre alle 16.00, stavolta al Museo “Il Cassero per la scultura”, l’iniziativa “Che genere di Natale”, un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, un tuffo nella storia dell’arte per scoprire come si vivevano le festività natalizie nel passato e per cimentarsi nella pittura natalizia (info e prenotazioni: 0559108274; [email protected]). Alle ore 17.00 il clown Ferux intratterrà grandi e piccini lungo via Roma con bolle giganti, giocolerie e palloncini. La fotografia sarà la protagonista di questa giornata, a cura dell’Associazione Fotoamatori F. Mochi, con l’inaugurazione alle ore 18.00 presso il Chiostro di Cennano della mostra “Pets Portraits” dedicata alle foto dei cittadini che si sono fatti ritrarre insieme ai loro amici animali.

Domenica 15 dicembre

Dalle ore 10.00 alle 19.00 in via Roma, torna il “Mercatino della neve, solidarietà, creatività e golosità” a cura di Associazioni e scuole del territorio. Alle ore 12.00 l’inaugurazione dell’opera “La Catechesi” dello scultore Antonio del Sorbo presso la Canonica della Parrocchia di Sant’Andrea Corsini. Alle ore 16.00, ancora un’inaugurazione stavolta della “Mostra collettiva” di pittura a cura dell’Associazione Artinvalle, nella sede di via Roma 116, mentre alle ore 17.00 in piazza Varchi andrà in scena lo spettacolo “Natale all’improvviso” promosso e ideato da Studio di Danza Caroline

Per i più piccoli La Casa di Babbo Natale in via Roma n.113 sarà aperta sia sabato 14 che domenica 15 dicembre, sempre dalle 16 alle 19.00, per accogliere tanti bambini e scrivere tante letterine. Domenica 15 dicembre sarà possibile visitare La Casa della Lego, a cura dell’Associazione il Club del Mattoncino, con orario 10.00-18.30.

Le mostre: anche in questo fine settimana in Palazzo del Podestà è visitabile “Arte vagante, anzi in tour”, a cura della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, l’esposizione di 30 opere di artisti toscani e non solo, un viaggio nella pittura dal Secondo Novecento fino alla Contemporaneità per riscoprire la bellezza dell’arte. In via Roma, presso i locali della Proloco, si potrà visitare “Quella notte a Betlemme”, l’allestimento di presepi realizzati dalla Proloco e dagli “Amici del presepe” di Montevarchi con la direzione artistica di Romano Dini per immergersi nel senso stesso del Natale (orario di apertura della mostre: giov -ven. 16.00-19.00; sab e dom: 10.00-13.00; 16.00-19.00).

Merita poi di raggiungere la Chiesa dei Cappuccini di Montevarchi per ammirare, come ogni anno e come da tradizione, il “Vecchio Presepe Meccanico dei Padri Cappuccini” fino al 15 gennaio.