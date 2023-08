Valdichiana Village, 18 anni di grandi eventi estivi. Attesa per Irene Grandi

Arezzo, 4 agosto 2023 – Un evento ad ingresso libero, come nella migliore tradizione della Land Of Fashion di Foiano della Chiana, quello di questo venerdì 4 agosto alle 21 con Irene Grandi, il secondo grande ospite degli appuntamenti dell’esclusivo format Radio Subasio Music Club, prodotto per l’occasione da FMedia società benefit.

Ma facciamo un passo indietro con Enrico Bracciali, responsabile marketing Valdichiana Village: "Venerdì scorso con Alex Britti abbiamo messo a segno numeri ragguardevoli, le presenze e i fatturati dei punti vendita hanno fatto registrare un incremento pari a oltre il 50% rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente. Siamo fiduciosi che anche Irene Grandi possa far registrare un pubblico altrettanto numeroso".

Una tradizione, quella dei grandi ospiti estivi, che nel Villaggio va avanti da ben 18 anni. Sul palco in Piazza Maggiore si sono esibiti i più grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Nel gioco della memoria, ricordiamo, tra gli altri, Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Francesco Renga, Arisa, i Pooh, Umberto Tozzi, Elodie, Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi, Dolcenera, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Giusy Ferreri, Al Bano, Ron, Nek, Patty Pravo, Paola Turci, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Francesca Michielin, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo, Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Paolo Belli, Gabry Ponte, Noemi, Giuliano Palma, Marco Carta, Irama, Briga, Rocco Hunt, Giovanni Allevi e Max Pezzali, sempre sold out. Lo scorso anno, con lo stesso format di questo 2023, anche J-Ax e Raf.

E l'elenco sarebbe lunghissimo, a testimoniare una continuità ed un impegno, da parte della proprietà e della società di gestione, ad offrire un "taglio" sempre di alto livello, prestigioso, "al fine di segnare - aggiunge Bracciali - una qualità nell'offerta di entertainment che vada di pari passo con quella commerciale, per una shopping experience sempre unica". E ora, dopo Britti, un’altra attesissima serata, quella con Irene Grandi, che risponderà alle domande di Ignazio Failla di Radio Subasio e del pubblico di Valdichiana Village.