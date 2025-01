Arezzo, 8 gennaio 2025 – Una mostra storica sulla Polizia Stradale all’interno di Arezzo Classic Motors. La ventisettesima edizione del salone dedicato ai veicoli da collezione sarà sabato 11 e domenica 12 gennaio ad Arezzo Fiere e Congressi e proporrà anche uno spazio dedicato all’ANPS - Associazione Nazionale della Polizia di Stato in cui vivere un viaggio indietro nei decenni tra motociclette, divise e foto. In entrambe le giornate, a partire dalle 8.30, i visitatori potranno ammirare una ricca collezione di cimeli storici che racconteranno le evoluzioni di un corpo costituito per tutelare la libertà, la legalità e la sicurezza nella circolazione.

La mostra, allestita al fianco dello stand della Polizia di Stato, sarà promossa dalla sezione dell’ANPS di Arezzo intitolata a Sirio Donati, capitano della Polizia Stradale scomparso in servizio nel 1980, in collaborazione con la sezione dell’ANPS di Pistoia che ha contribuito alla raccolta del materiale esposto. Questa esposizione presenterà una selezione di divise dal 1944 a oggi e alcune moto Guzzi di dotazione in epoche diverse, compresa una degli anni ‘30 utilizzata dall’allora Milizia Nazionale della Strada, inoltre verrà prevista un’emozionante proiezione dove immagini e video porteranno nel cuore del servizio svolto dalla PolStrada nel controllo e nella regolazione della mobilità. La partecipazione ad Arezzo Classic Motors rappresenterà anche un’occasione per presentare e condividere le attività svolte dalla stessa ANPS, un ente morale sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno che è impegnato nel rafforzare i legami tra il personale in servizio e il personale in congedo con l’obiettivo di custodire il patrimonio storico, culturale e valoriale della Polizia di Stato per trasmetterlo alle nuove generazioni e mantenere vivi i legami di reciproca solidarietà. La mostra, dunque, ambisce a concretizzare questa mission con riferimento alla sezione di Arezzo e alle varie sottosezioni sul territorio, con l’ingresso alla manifestazione a tariffa ridotta per i tesserati dell’associazione.