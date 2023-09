Una giornata tra arte e scoperta del territorio con “Marcenando”

Arezzo, 13 settembre 2023 – Una giornata tra arte e scoperta del territorio nel borgo di Marcena. Domenica 17 settembre è in programma la terza edizione di “Marcenando - L’arte camminando” con un programma di iniziative per tutte le età particolarmente ricco e variegato che, a partecipazione gratuita, sarà scandito tra camminate, laboratori per bambini, mostre, musica, cinema e sapori. L’evento farà affidamento sul contributo di decine di artisti locali che, con le loro opere e le loro performance, animeranno i vicoli e le campagne di Marcena, contribuendo a costituire un grande museo a cielo aperto che fa affidamento sui patrocini della Provincia di Arezzo, dei Comuni di Arezzo, Capolona e Subbiano, e della Fondazione Arezzo Comunità.

“Marcenando” prenderà il via alle 15.00 con l’apertura della manifestazione e con i saluti istituzionali, poi sarà possibile partecipare a una passeggiata artistica di due chilometri con una visita guidata dove scoprire le nuove opere pittoriche o scultoree donate da artisti e associazioni che, poste all’interno e all’esterno del paese, andranno ad arricchire un’esposizione open-air permanente che faceva già affidamento su oltre cento installazioni realizzate nelle prime due edizioni dell’evento. Tra le nuove opere merita attenzione quella firmata dall’associazione Crescere con gli utenti del centro di socializzazione per persone con disabilità “L’accordo” di Subbiano e Capolona che ha permesso di utilizzare l’arte come strumento di inclusione e di sviluppo delle capacità creative, manuali e espressive. Un momento dal forte impatto emotivo è previsto alle 17.30 nell’oliveta denominata Campo Memento dove verrà inaugurata una scultura del maestro Alessandro Marrone dedicata al dramma della Prima Guerra Mondiale alla presenza delle associazioni provinciali e regionali dei Bersaglieri che arriveranno in abiti storici, in sella a biciclette e al suono di tromba per porre una corona d’alloro al nuovo monumento. Particolari attese, infine, saranno orientate all’inaugurazione della casa-museo “Gianlorenzo Palazzi” direttamente nel laboratorio dove, notte e giorno, la nota pittrice di Marcena creava le proprie opere: le tre stanze riuniscono oltre cento quadri tra ritratti femminili e giardini fioriti che garantiscono un’esplosione di colori e di energia volta a valorizzare i periodi, i temi, gli stili e i percorsi artistici di questa artista scomparsa nel 2015. La conclusione dell’evento, infine, sarà alle 19.30 con la proiezione di un corto cinematografico dal titolo “Marcena e la su’ arte” realizzato dall’associazione Noidellescarpediverse. Il programma della giornata, aperto alle 12.00 da un pranzo itinerante su prenotazione, sarà poi arricchito dall’inaugurazione delle mostre personali di alcuni artisti che hanno contribuito a “Marcenando”, da un laboratorio di pittura per bambini, da un aperitivo dalle 18.00 e dalla presenza diffusa di stornellatori e attori che garantiranno ulteriori momenti di intrattenimento e divertimento.