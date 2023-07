Un tir invade l’altra corsia e poi si schianta Paura in autostrada: feriti e maxi code

L’asfalto che corre sotto le ruote, poi improvvisamente uno scoppio e il tir che diventa un missile ingovernabile, fino a sfondare i new jersey che dividono la carreggiata nei due sensi di marcia e lo schianto. Pochi secondi di terrore quelli vissuti ieri mattina sull’Autolaghi, fra Lainate e lo svincolo A8 e A9, dove un tir frigorifero ha sfondato le barriere di divisione ed è finito nella carreggiata opposta, dove ha travolto un furgoncino e un’auto. Per ore il traffico è rimasto bloccato, con lunghe code e deviazioni. Tre le persone rimaste ferite, di cui il più grave, un trentunenne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, mentre l’autista del camion è stato portato con l’elisoccorso al Sant’Anna di Como. A causare l’incidente è stata l’esplosione di un pneumatico del tir. L’autista è risultato negativo all’alcol e droga test.