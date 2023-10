Un ottobre alla Ginestra di Montevarchi

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Tanti gli appuntamenti di ottobre alla Ginestra di Montevarchi.

Venerdì 20 ottobre, ore 21.30

Sala Filanda (2° piano)

Presentazione del libro

"L'occhio del gufo" (collana Oscar Fantastica, Mondadori, 2023)

con l'autore Andrea Butini

modera Simone Battaglini

Il libro

Primo volume della "Trilogia del sole pallido" serie adult senza precedenti in Italia e libro d'esordio che ci trascina con forza dentro una storia originale dalle cupe atmosfere dark fantasy.

Nella foresta di Rokthan, un piccolo, insignificante villaggio come ce ne sono tanti, gli animali cominciano a sparire. Sorin, un cacciatore, cerca di comprenderne il motivo. Ma la diminuzione delle prede non è la sua unica preoccupazione: da un paio di giorni, infatti, suo figlio Jas è vittima di strane crisi di violenza.

Intanto, un vecchio straniero dall’aspetto emaciato che si fa chiamare Maestro fa la sua comparsa nel paese, portandosi dietro una scia di sangue e di misteri. Per indagare, il capitano Swain è costretto a chiedere aiuto al conciliatore Neth Roven, un uomo distrutto dalla perdita della moglie.

E mentre i due si mettono sulle tracce del Maestro, altri eventi inquietanti rompono la quiete di Rokthan: stanno per giungere i pacificatori, soldati della lontana Vanhorn. E sembra che abbiano intenzioni tutt’altro che buone.

Cosa sta succedendo davvero? Che collegamento c’è tra le prede scomparse, le crisi del piccolo Jas e l’arrivo del Maestro? E perché un borgo dimenticato da tutti è diventato improvvisamente così importante?

L'autore

Andrea Butini nasce nel 1991 in provincia di Firenze, dove vive e lavora. Da sempre appassionato di storie in ogni loro forma, dai fumetti ai giochi di ruolo, ha una predilezione per il dark fantasy, genere che lo accompagna e tormenta al punto da aver dato vita a questa storia.

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

Sabato 21 ottobre, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano)

ore 10-11 per famiglie con bambini da 2 a 4 anni

ore 11-12 per famiglie con bambini da 4 a 6 anni

Incontro con letture per bambini di libri per la buonanotte dedicati al tema delle routine che favoriscono un sereno addormentamento e alle paure legate al buio e alle fantasie delle "creature notturne".

Si tratta di incontri pensati appositamente per i piccolissimi e le loro famiglie, dove in un'atmosfera accogliente e seduti comodamente in cerchio grandi e piccoli guardano e ascoltano insieme le letture di libri belli e adatti all'età e cominciano a sperimentare quanto è semplice e piacevole condividere la buona pratica della lettura. Brevi ma importanti prime esperienze di socializzazione e ascolto condiviso, che favoriscono in modo spontaneo curiosità e passione per le storie, sempre nel rispetto dei tempi dei bambini.

“Perché leggere è un gesto d’amore,

che non richiede nessuna dote particolare ma attenzione e ascolto”

Gli incontri per famiglie di Nati per Leggere prevedono sempre letture a bassa voce, in un'atmosfera accogliente e rispettosa delle esigenze delle famiglie e tanti consigli per coltivare in famiglia l'amore per le storie fin dalla nascita.

I libri letti e consigliati alla fine dell'incontro saranno messi a disposizione per essere visionati e presi in prestito gratuito.

Le iniziative di Nati per Leggere si inseriscono in un calendario condiviso

che coinvolge le quattro biblioteche pubbliche del Valdarno aretino aderenti al programma.

Ai bambini che si iscrivono alla biblioteca verrà donato un libro in edizione speciale NpL.

Le attività sono a cura di un gruppo di lettrici volontarie NpL formate appositamente dal Comune di Montevarchi, coordinato da Elena Cheli (bibliotecaria e operatrice NpL).

Iniziativa gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni: telefonate allo 0559108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00) oppure scrivete a ginestra@comune.montevarchi.ar.it

Un doppio appuntamento da non perdere per festeggiare Halloween in biblioteca! Saranno graditi i travestimenti, ovviamente!

Sabato 28 ottobre, ore 10.00

Biblioteca dei Ragazzi (1° piano) per bambini 3/6 anni

Sala Filanda (2° piano) per bambini 7/10 anni

HALLOWEEN PARTY

Tante divertenti (e un po’ paurose, ma non troppo) letture animate a cura de I Seminalibri con storie di fantasmi, mostri trasformisti e intere famiglie di scheletri! Con un omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita.

A seguire due divertenti laboratori creativi: i piccoli decoreranno la loro spaventosa treat box da riempire di dolcetti, mentre i grandi si cimenteranno in una creazione decisamente “scheletrosa”!

Per famiglie con bambini da 3 a 10 anni (due gruppi in contemporanea)

Lunedì 30 ottobre, ore 17.00

Sala Filanda (2° piano)

CINE GINESTRA: SPECIALE HALLOWEEN

Proiezione del film di animazione Le streghe (Warner Bros, 2020, durata: 99’)

Film tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl.

Rimasto orfano dopo un incidente, un bambino di otto anni va a vivere a Demopolis, in Alabama, con la nonna. È il 1968, per gli afroamericani la vita non è semplice, ma per nonna e nipote il pericolo viene soprattutto dalla scoperta che le streghe - creature malvagie e orribili che odiano i bambini sopra ogni cosa - sono tornate. Convinti di sfuggire alla persecuzione, si rifugiano in un hotel di lusso dove lavora un loro cugino, senza sapere, però, che proprio in quel luogo sfarzoso si terrà l'annuale raduno delle streghe. E che la tremenda Strega suprema ha intenzione di trasformare tutti i bambini del mondo in topi.

Consigliato a bambini da 5 anni.

Attività gratuite, posti limitati, su prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

ginestra@comune.montevarchi.ar.it

CIRCOLO DI LETTURA

Giovedì 12 ottobre, ore 17.30-19.00 (corregge precedente comunicazione)

Storie d'oggi (piano terra)

CIRCOLO DI LETTURA

Questo mese il circolo di lettura di Ginestra legge

La biblioteca di mezzanotte di Matt Heig (e/o, 2020)

«E se potessi tornare indietro e cancellare i tuoi rimpianti, cosa faresti in modo diverso?».

Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di tutti, comprese le proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della realtà. Insieme all'aiuto di una vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo singolo rimpianto, nel tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non vanno sempre secondo i piani, e presto le sue nuove scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca. Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le domande: come si può vivere al meglio la propria vita? (www.ibs.it)

Siamo un gruppo di persone eterogenee dai 18 anni in su e ci piace leggere libri spaziando tra generi diversi.

Ci troveremo in biblioteca per parlare insieme del libro, scambiarci opinioni e impressioni e scegliere la prossima lettura condivisa.

Chiunque può partecipare, unitevi a noi!

Per informazioni contattate la biblioteca.

CIRCOLO DI LETTURA - BIBLIOCOOP

Martedì 17 ottobre, ore 18

Bibliocoop - servizio di prestito decentrato

spazio soci Galleria Unicoop.fi

Via dell’Oleandro, 37

Questo mese il circolo di lettura di Bibliocoop Montevarchi propone la lettura a scelta tra questi due titoli:

Il palazzo d'inverno di Eva Stachniak

(BEAT, 2014)

Varvara Nikolaevna ha sedici anni quando diventa una "protetta della Corona", una di quelle ragazze, orfane o abbandonate, al servizio dell'imperatrice Elisabetta Petrovna, la figlia minore di Pietro il Grande, salita al trono di Russia nel 1741. Orfana di un legatore polacco, svelta e già priva di tutte le illusioni proprie dell'adolescenza, abbastanza carina da doversi difendere da mille attenzioni nei corridoi del Palazzo d'Inverno, Varvara Nikolaevna rimarrebbe una delle innumerevoli e anonime ragazze del guardaroba imperiale, una goffa cucitrice vessata dalla capocameriera di corte madame Kluge, se non si imbattesse un giorno nel conte Bestuzev. Cancelliere di Russia e, secondo le voci ricorrenti tra le cucitrici, uno degli uomini che riscaldano spesso il letto di Elisabetta Petrovna, il conte cerca di non lasciarsi sfuggire nulla di ciò che accade nella residenza imperiale. Nella giovane Nikolaevna scorge una possibile portatrice della "verità dei sussurri ", la servetta capace di aprire cassetti nascosti, di staccare e ripristinare abilmente la ceralacca dalle lettere, di riconoscere all'istante libri cavi, bauli con doppi fondi, meandri di corridoi segreti. Dopo averla istruita all'arte di origliare senza farsi scoprire, le affida perciò il più delicato dei compiti: tenere d'occhio la principessa Sofia Federica Augusta Anhalt-Zerbst, la giovanissima tedesca scelta da Elisabetta come consorte dell'orfano di sua sorella, Karl Peter Ulrich, duca di Holstein, il quindicenne nominato principe ereditario... (www.ibs.it)

Femmina di lume di Valeria Ventura

Vita e miracoli di una cortigiana onesta e di un predicatore nell'Europa del Cinquecento

(Piemme, 2023)

Un affresco inedito del Rinascimento visto attraverso gli occhi di una splendida cortigiana: donna indomita, straordinaria e modernissima.È il 1505 quando Ruth, quasi ancora bambina, viene rapita da uno dei lanzichenecchi che hanno distrutto il suo villaggio in Carinzia e sterminato la famiglia. Ruth sopravvive a stento, costretta a seguire i lanzi come schiava sessuale. Giunta in Italia e salvata da un "benefattore", si stabilisce a Perugia, dove diventa cortigiana onesta , ossia non più semplice "femmina di lume", ma prostituta d'alto bordo. Al percorso di vita della protagonista, capitolo per capitolo, fa da contrappunto quello spirituale ed esistenziale di un giovane predicatore: Martino Lutero. Due esistenze parallele, inquadrate in dimensioni di vita totalmente differenti, che si congiungeranno in Germania, negli anni delle rivolte dei contadini. (www.ibs.it)

Se avete già letto uno o più di questi libri e vi interessa partecipare ad un gruppo di lettura in cui frequentare persone che condividono la passione della lettura e amano scambiarsi opinioni, impressioni e suggerimenti, vi aspettiamo ogni mese al Bibliocoop!

Per informazioni:

sez.montevarchi@socicoop.it - cel. 335433930