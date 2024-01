Un mare di eventi a Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Cinema, salotti letterari, musica e sport. Sarà di nuovo un anno ricco di eventi quello che residenti e turisti potranno vivere a Castiglione della Pescaia che ha già tracciato un calendario di appuntamenti. "L’obiettivo di questa Amministrazione – dice la sindaca, Elena Nappi – è invogliare i turisti a venire a Castiglione della Pescaia durante tutto l’arco dell’anno grazie ad un programma che non si limita al solo periodo estivo ma che propone iniziative in ogni mese".

Spettacoli, cinema, salotti letterari, serate in musica, intrattenimento e sport sono gli ingredienti della proposta, tra conferme e anche tante novità. Quest’anno l’attenzione sarà puntata su Ambrogio Fogar in occasione del cinquantenario della circumnavigazione del globo in solitaria partita proprio da Castiglione della Pescaia, ma anche sull’attore Gino Cervi in occasione del cinquantenario della morte e il compositore Giacomo Puccini che trovò a Punta Ala ispirazione per una delle sue importanti opere.

Una conferma ad agosto la "Festa del Cinema di Mare" con proiezioni e incontri insieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

"Anche quest’anno porteremo alla Festa del Cinema di Mare ospiti particolari – dice il direttore artistico Giovanni Veronesi – e come sempre ci saranno momenti emozionanti. Ma una sorpresa identificherà questa edizione".

"Siamo estremamente soddisfatti – afferma Susanna Lorenzini assessore al turismo – di poter proporre anche quest’anno un cartellone di eventi in grado di accogliere e soddisfare gli interessi di chi sceglie il nostro territorio come meta di vacanza".

Si parte già ad aprile con la ciclostorica "La Maremmana", poi a maggio e giugno l’Eroica, la "1000 Miglia", i Campionati Italiani di Calcio degli Ingegneri. La musica sarà la grande protagonista dell’estate con i concerti dell’Orchestra Città di Grosseto, il Concerto Solti, la rassegna "Musica di Mare" e "Note al Chiaro di Luna" alla Casa Rossa.