Un incontro per raccontare i successi degli italiani negli Stati Uniti

Arezzo, 11 settembre 2024 – Un incontro per raccontare e celebrare i successi degli italiani negli Stati Uniti. Sabato 14 settembre, alle 17.30, la Sala dei Grandi della Provincia ospiterà la presentazione del saggio “L’ascesa degli americani di origine italiana” alla presenza dell’autore Vincenzo Marra che offrirà un’occasione di dibattito, riflessione e consapevolezza sull’importante contributo sociale, politico ed economico apportato da figli e nipoti degli emigrati oltreoceano. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Orione di Arezzo, sarà aperto alla libera partecipazione della cittadinanza e permetterà di approfondire le dinamiche culturali che hanno permesso a numerosi italoamericani di arrivare nel corso dei decenni a raggiungere ruoli apicali nei più disparati settori.

A fornire questa panoramica saranno le parole di uno degli italiani più autorevoli e stimati negli Stati Uniti. Vincenzo Marra si trasferì negli anni ‘70 per amore e, dopo un primo anno vissuto da camionista portando cemento al World Trade Center in costruzione, ha prima fondato la compagnia di telecomunicazioni Italcable Usa, poi ha condotto fortunate operazioni commerciali di importanti brand italiani negli Usa, e successivamente ha dato il via alla più grande azienda distributrice di prodotti cosmetici italiani sul territorio statunitense. Questo impegno e il costante legame con il Paese d’origine hanno trovato seguito anche come dirigente a Washington e come vicepresidente a New York della NIAF - National Italian American Foundation, l’organizzazione nata per promuovere i risultati e i valori della presenza italiana in America e per rafforzare i legami tra i due stati. Primo ambasciatore dell’OSIA - Ordine Sons of Italy in America e vincitore nel 2017 del premio di uomo dell’anno per la National Federation of Italian American Societies di Brooklyn, il pensiero di Marra ha trovato espressione nella costituzione nel 2004 della fondazione ILICA - Italian Language Inter-Cultural Alliance che riunisce un gruppo di uomini d’affari accomunati dalla volontà di valorizzare la lingua, la letteratura e la cultura italiana.

La prima presentazione in Italia del suo saggio “L’ascesa degli americani di origine italiana” avverrà ad Arezzo nel corso di un pomeriggio che, arricchito dalla presenza del maestro Alessandro Marrone che ha realizzato l’illustrazione della copertina, sarà aperto dai saluti istituzionali di Simon Pietro Palazzo (consigliere comunale e provinciale) e sarà moderato da Sergio Rossi (giornalista) e Mauro Ghinassi (artista e imprenditore). La giornata permetterà di sintetizzare l’esperienza cinquantennale in ambito economico, politico e diplomatico di Marra, andando a ripercorrere il contributo di quegli italoamericani che con sacrifici, passione e talento sono arrivati a diventare parte integrante dello scenario statunitense. “Dobbiamo passare a promuovere la nostra cultura”, ha scritto Marra in conclusione dell’opera, “attraverso chi sta lottando perché il miracolo degli americani di origine italiana si fonda culturalmente con la cultura italiana”.