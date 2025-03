ARezzo, 28 marzo 2025 – Umberto Galimberti ospite al Sangiovese Festival

In occasione della fiera mercato dedicata al vitigno re incontrastato dei rossi dell'Italia centrale, il filosofo, saggista e psicoanalista terrà una lectio magistralis dal titolo “La bellezza: legge segreta della vita”. Appuntamento sabato 12 aprile alle 18 alla Pieve di San Giovanni Battista

San Giovanni Valdarno e il Sangiovese Festival si preparano ad accogliere Umberto Galimberti, uno dei più autorevoli filosofi, saggisti e psicoanalisti italiani.

L’appuntamento è per sabato 12 aprile alle ore 18 nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, dove Galimberti terrà una lectio magistralis dal titolo “La bellezza: legge segreta della vita”.

L’evento si inserisce nel programma del Sangiovese Festival 2025, la fiera mercato dedicata al vitigno simbolo dei grandi rossi dell’Italia centrale organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con Confcommercio Firenze-Arezzo e con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo- Siena. Durante il suo intervento, Galimberti esplorerà il concetto di bellezza come elemento privo di scopo, al di fuori della logica dell’utile, un tema che attraversa la storia della filosofia e dell’arte e si radica profondamente nella cultura italiana. Se la cultura ebraica era fondata sulla parola, quella greca si basava sulla visione, dominata dal senso della finitudine e della misura. Per l’uomo greco antico, la bellezza era ciò che rispettava proporzioni calcolabili. Con il cristianesimo, invece, si afferma un Dio che si fa corpo visibile, dando maggiore spazio all’immagine e all’arte figurativa. La bellezza diventa essenzialmente un “simbolo”, un punto d’incontro tra il sensibile – ciò che è materiale, percepibile dai sensi e legato all’Io – e il sovrasensibile – un’eccedenza di significato, un rimando a qualcosa di ulteriore. La bellezza, intesa come piacere dell’anima nel contemplare e vibrare all’unisono con l’immagine che si manifesta davanti agli occhi, oggi non solo va ricercata, ma anche ristabilita..

Il Sangiovese Festival offrirà un fine settimana ricco di appuntamenti: sabato 12 e domenica 13 aprile, oltre 80 espositori animeranno le due piazze principali di San Giovanni Valdarno, con più di 400 vini selezionati disponibili per degustazioni e acquisti. Il programma prevede inoltre talk, masterclass, concerti e conferenze con ospiti d’eccezione.

La presenza di Galimberti rappresenta un’occasione unica per riflettere sulla bellezza come esperienza che va oltre il visibile, un invito ad allenare lo sguardo e a riscoprirne il valore profondo.

I biglietti per la lectio magistralis possono essere acquistabili su eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/1303181524019?aff=oddtdtcreator o recandosi al Museo delle Terre Nuove a partire dalla prossima settimana in orario di apertura del museo (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il fine settimana anche dalle 10 alle 13). Il costo è di 15 euro più i diritti di prevendita.

Un’opportunità da non perdere per immergersi nel pensiero di uno dei più grandi intellettuali contemporanei.