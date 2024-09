Ultimo giorno con la fiera del Mestolo, passaggio di testimone con le fiere d’autunno

Arezzo, 11 settembre 2024 – Gran finale oggi con la tre

giorni del Mestolo. La fiera di settembre dopo una partenza

sotto l’acqua lunedì mattina, ha recuperato in corso d’opera

con giornate di sole e buona affluenza. Attese anche oggi migliaia di persone tra i 160 banchi degli ambulanti. Funziona il nuovo percorso accorciato rispetto alla tradizionale disposizione dei banchi. Un assetto rivisitato per evitare l’effetto fisarmonica e i buchi tra un venditore e l’altro che avevano caratterizzato alcune parti della fiera

negli ultimi anni. Motivo? La riduzione progressiva del numero di espositori. Così l’appuntamento di fine estate si è presentato nella sua edizione 2024 con una diversa disposizione dei banchi, concentrata nella parte bassa dell’itinerario. Fino a stasera sarà ancora possibile

fare acquisti curiosando tra le offerte dei circa 160 espositori,

un numero che però negli anni si è ridotto, a scapito soprattutto degli ambulanti di legno e vimini che danno il nome alla tradizionale fiera del mestolo. A segnare ancora una volta le presenze più numerose i banchi del

cibo. Durante la Fiera di settembre è infatti tornata protagonista la gastronomia con dolciumi, porchetta, salumi e formaggi, frutta secca e specialità regionali. Al mestolo sono tornati anche gli imbonitori con un rimedio per tutto e poi i banchi degli animali da compagnia,

quelli di caramelle, croccante, zucchero filato e brigidini, oltre

ai venditori di abbigliamento e giochi. L’appuntamento coinvolge via Spinello, i Bastioni, la parte bassa di via Margaritone e l’area Eden. Ma esclude quest’anno via Assab e la parte alta di via Margaritone, con un conseguente restringimento del percorso. Obiettivo del Comune concentrare gli espositori in un’area più omogenea e maggiormente fruibile dai visitatori, limitando anche il disagio ai residenti. A trarne vantaggio anche la circolazione e la sosta del centro. Con la fiera cambia infatti

anche il traffico. Fuori gioco il parcheggio Eden, fino alle 8 di

domani. E con la fiera di settembre tornano i grandi eventi in

centro. Il mestolo passerà infatti il testimone ad un autunno di fiere. Prossimo appuntamento dall’11 al 13 ottobre con il Mercato Internazionale, che per il diciottesimo anno trasformerà l’area Eden e parte del centro in

un dinamico spazio di cibo e tradizioni da tutto il mondo. Poi, il ritorno della città del Natale, dal 16 novembre tornano infatti i mercatini in piazza Grande