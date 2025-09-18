Ultimo appuntamento stasera di Jazz and Wine a Casa Bruschi

Arezzo, 18 settembre 2025 – Ultimo appuntamento stasera di Jazz and Wine, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell'Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Per l'ultimo concerto ad accompagnare l'esibizione dei musicisti è prevista la degustazione di vini del territorio a cura dell'Ais Toscana delegazione di Arezzo, Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo.

Il concerto, sempre sulle terrazze della Casa Museo, avrà protagonista le sonorità latine e il terzetto Argo formato da Francesco Giustini: tromba e flicorno, Fabio Roveri: chitarra classica e Santiago Fernandez: pianoforte. Jazz and Wine è un evento realizzato ed organizzato anche grazie alla collaborazione con Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d'Arezzo, Officine della Cultura e Antico forno la Pieve. Biglietti disponibili con prevendita alla Casa Museo Ivan Bruschi al costo di 12 euro a persona per ogni serata compresa la prima degustazione, sempre con visita al museo inclusa nei giorni e settimane successive al concerto. Per informazioni e acquistare i biglietti 0575354126 o [email protected]