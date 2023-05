Ultimi biglietti per il concerto di Tananai

Arezzo, 10 maggio 2023 – Sono agli sgoccioli i biglietti per il concerto di Tananai il primo giugno a Cortona. Il cantante, prima di salire sul palco del concerto a Milano, ha lanciato il tour estivo che vede come prima tappa lo stadio Santi Tiezzi. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe di Tananai, sta collezionando una serie di «tutto esaurito» nei vari palazzetti dello sport e spazi «indoor» della sua tournée ed è pronto per aprire quella estiva. Per la promozione del tour è stato realizzato un nuovo Reel / TikTok che in 22 secondi riassume alcune delle fasi salienti dei suoi recenti concerti.

I numeri previsti per il primo giugno sono davvero incoraggianti, grazie alla risposta di molti cittadini entusiasti della novità. Le disponibilità alle biglietterie si stanno esaurendo con l’avvicinarsi dell’appuntamento.

Il concerto di Tananai rientra fra le iniziative di Cortona Comics, il festival del fumetto umoristico (27 maggio - 4 giugno) ed è organizzato da Cortona Sviluppo in collaborazione con Mengo Music Fest di Arezzo, We ar srl e Agenzia Whodo, con la fattiva collaborazione delle associazioni Cautha ed Onthemove.

Il concerto di Tananai a Cortona segna il ritorno della musica dal vivo allo stadio Santi Tiezzi, luogo che in passato ha ospitato tanti artisti e musicisti. Per la città di Cortona e per l’Amministrazione comunale che patrocina l’evento, si tratta di un gradito ritorno che contribuirà a far vivere questo ambiente alle famiglie ed ai giovani. Gli organizzatori stanno infatti preparando un lungo pomeriggio di musica con il «Djset aspettando Tananai» che partirà dalle ore 18.

Cortona Comics si arricchisce ancor di più con una guest star di eccezione: sarà infatti Tananai una delle sorprese della manifestazione. Una edizione che si sta caratterizzando non solo per la celebrazione del mondo del fumetto (sono già oltre 50 gli ospiti che si stanno annunciando in questi giorni), ma anche per l’attenzione agli altri media.

Tananai (nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino) è uno dei più interessanti giovani cantautori italiani che si sono imposti negli ultimi anni. Un'ascesa veloce, caratterizzata da un successo di pubblico immediato. La sua notorietà è stata data anche dalle sue partecipazioni a Sanremo, prima tra i giovani, poi subito con i big, nelle ultime due edizioni.

“Sono molto felice che Tananai ci abbia scelto come tappa del suo tour" afferma Domenico Monteforte, direttore artistico della manifestazione "Mi piace pensare che il fumetto, pur nella sua definita identità, sia anche un meraviglioso crocevia di altri media. Si hanno così sempre più trasposizioni in altri media, ma anche contaminazioni e collaborazioni."

"Il concerto di Tananai rappresenta il cuore di una festa che Cortona Sviluppo ha voluto regalare ai propri concittadini, di ogni età e ogni gusto, un linguaggio universale e trasversale come è lo stesso fumetto, e questa volta con una particolare attenzione ai più giovani; " aggiunge di seguito Fabio Procacci, presidente dell'ente organizzatore.

Sono attese più di 5000 persone giovedi 1 giugno che potranno seguire il cantante nello stadio Comunale Santi Tiezzi. Il concerto avrà inizio alle 21, con i cancelli che si apriranno ufficialmente alle ore 17, a breve aggiornamento su tutto il programma della serata-

Il concerto aprirà l’inizio del secondo weekend dedicato al Comics, con il meglio del fumetto italiano e internazionale. Sarà infatti “Eroi e supereroi” il tema portante del secondo weekend, inaugurato dalla voce e dalle parole di Tananai, volendo anch’esso un nuovo “eroe” della musica italiana.