"Troppi per una classe. Ma pochi per farne due". Norme contraddittorie

Troppe iscrizioni per poter accontentare tutti i candidati formando una sola classe, ma non così tante da poter formare due prime. Così adesso Barbara Rosini, dirigente del Liceo musicale e coreutico di Grosseto, si trova a dover sbrogliare una situazione non facile.

Perché?

"Perché i decreti parlano chiaro. Noi abbiamo 27 iscrizioni al Musicale e 8 al Coreutico e la norma ci impone di formare classi con un massimo di 26 studenti".

Non è possibile fare una classe solo di Musicale e un’altra "mista"?

"In questo caso no. Nel Musicale abbiamo anche due studenti diversamente abili, per cui la classe sarà di 20-21 ragazzi. Gli altri e gli 8 iscritti al Coreutico non possono formare una classe articolata perché sempre la legge chiede che ce ne siano almeno 12 di un indirizzo. Non abbiamo i numeri".

Non ci sono vie d’uscita, insomma.

"Non decide la scuola. Domani (oggi per chi legge, Ndr) ci sarà una riunione all’Ufficio scolastico provinciale e lì affronteremo la questione. Vedremo, ma purtroppo mi sembra che i margini di manovra siano molto limitati".

Luca Mantiglioni