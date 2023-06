Torna mercoledì 7 giugno Una notte al Museo

Arezzo, 3 giugno 2023 – Torna mercoledì 7 giugno, dalle ore 19.30, “Una Notte al Museo”, un’iniziativa diventata, negli anni, uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti e dalla comunità castiglionese. Organizzato dall’I.S.I.S “Giovanni da Castiglione” in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, il Sistema Museale Castiglionese e VIVA Valdichiana, nell’ambito del calendario del Maggio Castiglionese, l’evento si è arricchito, di anno in anno, di proposte culturali sempre nuove, in cui l’arte ha dialogato con la scienza, il teatro, la musica e la danza. Intitolata “La magica notte degli Etruschi”, la serata di quest’anno ruoterà intorno al tema delle origini etrusche di Castiglion Fiorentino e si aprirà alla Chiesa di Sant’Angelo al Cassero con un incontro dal titolo “Stratificazioni”. Una conversazione, moderata dalla direttrice del Sistema Museale Stella Menci, tra la professoressa Gisella Benigni e la dottoressa Chiara Cosci, che prenderà spunto dalle loro rispettive pubblicazioni: il libro “Nortia e il mistero del dado che fa nove” e la tesi “Il complesso archeologico del Cassero: un baluardo difensivo diventato simbolo di una comunità”.

Dalle 21, la serata proseguirà alla scoperta delle importanti e numerose testimonianze etrusche presenti nell’area del Cassero: preparati dalla professoressa Annalisa Lucani, gli studenti del Liceo “Da Castiglione” accompagneranno, infatti, i partecipanti in un percorso guidato che, partirà dalla Porta Etrusca per concludersi nelle sale del Museo Archeologico. Contestualmente i ragazzi del progetto VIVA – Vita Indipendente Valdichiana – si proporranno per l’occasione come operatori museali. “Questo progetto – ricorda la cooperativa sociale Koinè – è di supporto all’abilitazione e allo sviluppo del potenziale di funzionamento di tanti giovani del territorio, sperimenta percorsi innovativi di formazione per l’inserimento al lavoro e costruisce opportunità di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale. Crea esperienze innovative come quelle realizzate nel museo di Castiglion Fiorentino”.

Alle 22, invece, riflettori puntati sulla rappresentazione teatrale “Matrimoni etruschi: che bella coppia!”, un atto unico scritto dalla professoressa Debora Moretti e recitato dagli studenti sul sagrato della Chiesa Di Sant’Angelo, che darà il via a una serie di esibizioni di musica e danza. “Anche quest’anno ‘Una notte al museo’ si propone di farci vivere una serata ricca di iniziative alla scoperta delle più antiche origini della città – conclude l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Stefania Franceschini – Grazie all’impegno congiunto dell’Istituto Da Castiglione, della Cooperativa Koiné e del nostro Sistema Museale, quest’interessante iniziativa diventerà l’occasione per valorizzare in un modo inedito il patrimonio archeologico castiglionese, coinvolgendo in modo diretto i giovani e gli studenti castiglionesi e rendendoli protagonisti e partecipanti attivi di un evento pensato per l’intera comunità”.

Castiglion Fiorentino, sabato 3 giugno 2023