Arezzo, 8 maggio 2025 – Opere d'arte in miniatura in mostra al Museo dell'Olio SuprEvo di Monte San Savino . Il tradizionale percorso espositivo museale sarà eccezionalmente arricchito da un parallelo allestimento che, a partire da lunedì 12 maggio, permetterà di ammirare le creazioni di otto artisti del territorio tra sculture, pitture e fumetti in cui vivere un viaggio immersivo nel mondo del modellismo e dell'hobbismo. La mostra, organizzata dall'Oleificio Toscano Morettini in collaborazione con l'associazione culturale GASt.Art, resterà visitabile fino a domenica 20 luglio con l'obiettivo di proporre un'occasione in cui conoscere l'arte della miniatura, della manualità e dell'illustrazione attraverso opere originali frutto di passione e ricerca artistica, in un connubio tra tradizione e innovazione.

Il Museo dell’Olio SuprEvo dà dunque seguito al proprio progetto di valorizzazione della creatività degli artisti locali attraverso l’organizzazione di esposizioni coerenti con l’identità e i valori di un luogo nato per divulgare la cultura, la storia e l’eccellenza del settore olivicolo. “Illustrare, scolpire e dipingere in miniatura” è il titolo di questa esposizione che proporrà un ideale connubio tra due forme di espressione profondamente legate alla tradizione e al territorio: da un lato la qualità e l’artigianalità del prodotto olivicolo, dall’altro la sensibilità artistica e la cura del dettaglio che animano il mondo della miniatura. La mostra riunirà le opere di Alberto Acquaviva, Luca Baldino, Marco Bianchini, Laura Di Liddo, Gino Falchi, Marco Ganghini, Andrea Iula e Luca Strati che, con l’associazione G.A.St.Art, hanno dato vita a un collettivo di illustratori, disegnatori, scultori, fumettisti e pittori con esperienze in ambito nazionale e internazionale che condividono la volontà di omaggiare la storia dell’arte attraverso la riproduzione e la rappresentazione in miniatura di personaggi, fatti storici, opere reali o di fantasia. La mostra a SuprEvo, in quest’ottica, testimonierà questa finalità con la presenza di sculture classiche realizzate in bronzo o contemporanee con le tecnologie 3D, arrivando fino all’esposizione di pezzi da collezione come le tavole originali di Mister No o di Tex Willer. «La nostra associazione - commenta Luca Baldino, fondatore di G.A.St.Art, - è attiva nella promozione di disegno, fumetto, pittura e scultura in una dimensione hobbistica, rappresentando una “cultura della manualità” che vogliamo tramandare alle giovani generazioni. Ringraziamo il Museo dell’Olio SuprEvo e la famiglia Morettini per l’opportunità di condividere il nostro percorso creativo in un contesto tanto prestigioso dove sarà possibile unire l’arte alla valorizzazione del territorio. Esporre le nostre opere in un museo dedicato a un’eccellenza come l’olio extra vergine d’oliva significa intrecciare due tradizioni artigianali, quella del fare arte e quella del fare olio, accomunate dalla cura, dalla pazienza e dall’amore per il “ben fatto”».