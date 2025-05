Arezzo, 8 maggio 2025 – Sabato 10 maggio ad Arezzo un viaggio tra immagini e poesia, in dialogo con Maria Antonietta Oppo

Il coordinamento provinciale di Arezzo di Democrazia Sovrana Popolare ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro di Maria Antonietta Oppo, dal titolo «Oniriche Evasioni di Aristana», Dantebus Edizioni. L’incontro avrà luogo ad Arezzo il prossimo sabato 10 maggio alle 17.30, presso la libreria Feltrinelli, in via Garibaldi 107.

Si tratterà di un evento speciale che unirà arte e riflessione, e che porrà l'accento sull'aspetto culturale e umanistico, un principio fondamentale che ispira l'azione politica di Democrazia Sovrana popolare. Attraverso l'immersione in splendide suggestioni visive e poetiche saranno esplorati temi profondi che toccano l'animo umano e la visione del mondo.

Nata a Cagliari, ma residente ad Arezzo, Maria Antonietta Oppo ha pubblicato più di venti raccolte poetiche, tra le quali una tradotta in arabo, dal titolo «Arabesque», e un'altra in inglese, intitolata «Lockdown». Le sue liriche hanno ricevuto negli anni premi e menzioni d'onore. Nel libro oggetto della presentazione l’autrice ha utilizzato lo pseudonimo di Aristana, che la lega a doppio filo alla sua terra, la Sardegna, e alla città di origine della famiglia paterna, Oristano, in sardo «Aristanis».

A moderare l'evento sarà Milena Freni, counselor e coordinatrice provinciale di DSP, che condurrà la conversazione offrendo spunti di riflessione.

A seguire sarà offerto un apericena conviviale su prenotazione. Per info e prenotazioni: +393385278791