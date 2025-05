La mostra di Fotopoesia a Spazio Imago

Arezzo, 8 maggio 2025 – “Ut poesia foto": questo potrebbe essere la sigla della MOSTRA DI FOTOPOESIA che si inaugurerà SABATO 10 MAGGIO, ore 17, presso la Galleria Spazio IMAGO, Via Vittorio Veneto 33/20 ad Arezzo. Un originale esperimento in cui i testi poetici di quindici poeti soci di Tagete hanno dato spunto alla realizzazione di fotografie ispirate ad uno o più versi.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Scrittori Aretini Tagete in collaborazione con l'Associazione Imago e permetterà di esporre accanto a ciascuna foto la poesia da cui ogni fotografo o fotografa ha tratto ispirazione. L’iniziativa vuole avvicinare un pubblico ampio alla poesia e alla fotografia, presentando queste due arti in una veste nuova, capace di sorprendere e coinvolgere, dato che entrambe si nutrono di immagini e suggestioni che assumono una forte valenza metaforica. Il fotografo interpreta visivamente le emozioni evocate dal poeta, ne raccoglie l’intento lirico e lo restituisce in forma visiva, cercando una consonanza profonda, capace di far risuonare e amplificare il messaggio poetico. Il fruitore è chiamato a ritrovare se stesso scorrendo lo sguardo tra immagini e parole.

I poeti Tagete partecipanti sono: Nedo Bronzi, Stefania Calesini, Franca Canapini, Donatella Caneschi, Alberto Chiodini, Simonetta Conti, Luciana Faltoni, Daniela Faragli, Patrizia Fazzi, Enrichetta Giornelli, Giulio Locatelli, Lucrezia Lombardo, Carla Malerba, Rita Montemaggi, Costanza Rosadi. I fotografi di Imago che hanno aderito sono: Paolo Aglietti, Francesca Bianco, Sara Bonarini, Alberto Bruni, Elena Camaiti, Andrea Campolucci, Daniela Casi, Antonella Cateni, Alberto Carniani, Rosaria Chimenti, Cristina Cini, Simonetta Conti, Salvo Cuzzilla, Fabrizio Dattili, Loretta Galli, Andrea Guadagnoli, Antonella Lamberti, Alessandro Massini, Irene Nocentini, Lisa Pantalena, Alessandra Pedone, Stefano Pierucci, Davide Sacchetta, Alessandra Severi, Giulia Storri, Giovanni Tiezzi, Loretta Trojanis,

Un invito quindi a partecipare all' inaugurazione e a visitare la mostra, aperta anche nei giorni domenica 11 maggio (ore 10.00/13.00) e, in occasione di SaioneMob, sabato 17 (ore 10.00/13.00) e domenica 18 maggio (ore 9.00/19.00).