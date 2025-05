La pagina più bella del mondo: il 9 maggio alle 18.30 al Teatro Comunale di Monterchi

Arezzo, 7 maggio 2025 – Torna il consueto appuntamento con La pagina più bella del mondo: il 9 maggio ore 18.30 al Teatro Comunale di Monterchi , Laboratori Permanenti organizza un reading aperto al pubblico, con letture da LA STORIA di Elsa Morante.

Microfoni aperti a chiunque voglia leggere qualche pagina del libro!

Nell'anno del cinquantesimo anniversario dalla morte di Elsa Morante intendiamo creare un momento di incontro tra le persone con la lettura di questo romanzo che ci collega ai continui resoconti di guerra attuali a cui ci pare di non appartenere, ma che invece modificano le nostre vite.

Proponiamo un racconto orale condiviso con quanti più lettori vorranno essere presenti, una lettura in comune come arricchimento personale e per la comunità, per tramandare storie, azione essenziale del vivere insieme.

La Morante in questo romanzo riesce a metterci davanti agli occhi lo spaesamento dei protagonisti, con una scrittura magistrale che porta a molte riflessioni.

Siete tutti invitati a leggere!

Vi chiediamo di comunicare in anticipo il brano che si desidera leggere (è previsto un incontro online con la direzione artistica di Caterina Casini per la preparazione dell'evento).

*L'evento è inserito nell'ambito del bando “Giornata dell'Europa 2025”, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana”.

**Evento realizzato nell'ambito de “Il mondo salvato dalle ragazzine”, progetto MiC destinatario di contributo dei Progetti Speciali 2025 teatro

INGRESSO GRATUITO

INFO E PRENOTAZIONI:

cellulare 379 125 3567

(tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)