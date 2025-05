«Stasera sono in vena» di e con Oscar De Summa ad Anghiari

Arezzo, 6 maggio 2025 – Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta

Venerdì 09 maggio, alle ore 21.00 «Stasera sono in vena» di e con Oscar De Summa, disegno luci Matteo Gozzi, produzione La Corte Ospitale con il sostegno di Armunia

finalista premio ubu 2015 | finalista premio rete critica 2015 | premio cassino off 2015 | premio della critica anct "histryo" 2016 | premio rete critica 2016 | premio "mariangela melato" 2017

“Io sono qui! Sono vivo!” Dopo aver passato una stagione all'inferno, dopo aver attraversato la bruttura che cambia le linee del volto, le rende dure e sinonimo di dolore. Stasera sono In vena è uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso, in cui racconto parte dall’adolescenza dell’artista in Puglia, negli anni Ottanta: sono gli anni in cui si è formata la Sacra Corona Unita, organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento scoprendo che il disagio umano è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato. Un racconto semplice sul piano-sequenza di una terra che decide di cambiare direzione, di appropriarsi del proprio male. Si sorride delle vicende del protagonista dall'inizio alla fine, tranne che in alcune fratture che interrompono la narrazione, ci ricordano che quello di cui stiamo parlando è vero, è già successo, e buttano una luce sinistra sulla situazione di oggi: il mercato delle droghe performative, come la cocaina, genera introiti che superano il Pil di alcune nazioni come la Spagna o la stessa Italia.

Due brevi note sulla Stagione…

TRIENNIOCEFALI

Stagione Teatrale 2025 (e altre dipendenze)

Chi non ha mai visto i Cerberi, non sa nulla delle tre teste. E spiegarle non è facile, far loro "post" e farle entrare è cosa dura. Il rimprovero è sempre lo stesso: "Non c'è chiarezza, c'è molto fumo e poco Ariosto". Epico. Fare una stagione teatrale è un'epica battaglia ormai trentennale, quando tutto era innocente, dai cachet in lire al "vengo a incasso". Nel nostro limbo, separato da appena un velo di gesso dall'inferno glaciale dei bandi pubblici, la sequenza degli spettacoli quest'anno è un colpo di vento nello stagno della sala, dove sediamo noi: i Trienniocefali. Qual è la logica che lega gli spettacoli? Qual è la distanza fra l'uomo che corre e un danzatore? Fra la voce del buon Dio e quella di una radio notturna? Fra una cantante immortale e una veglia a tavola senza cibo? Dipende da voi, noi dipendiamo da voi (e da una decina di altre dipendenze che non vi diremo… La mamma, il cibo, i bandi comuniregioniministeroeuropa, il bere, la patria, la pesca di frodo, la musica e la più scandalosa di tutte: gli spettacoliteatrali fatti per benino). Se non venite, i Trienniocefalipiangeranno.

Andrea Merendelli

Direttore artistico

