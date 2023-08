Torna la Battitura: dall’11 al 13 agosto Anghiari si veste a festa

Arezzo, 7 agosto 2023 – Ad Anghiari torna la tradizionale Festa della Battitura e Motoaratura dall’11 al 13 agosto al Campo Sportivo della Motina di Anghiari , organizzata dall’associazione Sportiva Motina con il patrocinio del Comune di Anghiari.

Una rievocazione storica organizzata per tramandare la tradizione della battitura del grano come avveniva inizio ‘900.

Motoaratura e Battitura sull’Aia verranno effettuate utilizzando metodi e macchinari di una volta. Una tre giorni ricca di fascino che permetterà ai meno giovani di fare un tuffo nel passato ed alle nuove generazioni di conoscere qualcosa in più sulla vita di un tempo. La tradizione contadina darà lo spunto per trascorrere un week end in compagnia esaltando lo spirito di aggregazione che da sempre caratterizza la comunità anghiarese. Il tutto verrà realizzato in pieno rispetto della tradizione: dall’utilizzo dei macchinari alla realizzazione della cena passando per l’abbigliamento scelto dai presenti. Riscoprendo certi valori e ricreando la magica atmosfera di un tempo.

Saranno presenti stand sugli antichi mestieri fin dalla mattina con prodotti tipici del territorio. Non mancheranno attività e giochi anche per i più piccoli.

Nello spazio food, durante tutto l'evento sarà possibile assaggiare menù gastronomico con salsicce, brustichino e ciaccia fritta

Il PROGRAMMA integrale dell’iniziativa:

Venerdì 11 agosto:

Dalle Ore 20,00: Apertura Stand Gastronomico e Bar.

Serata musicale in notturna con “ The Space”

Sabato 12 agosto:

Dalle Ore 10,00: Apertura Villaggio degli Antichi Mestieri e Stand gastronomico con salsicce, brustichino e ciaccia fritta

Dalle Ore 18,00: Giochi popolari

Dalle ore 21,30 Motoaratura con Landini Testa Calda

Domenica 13 agosto:

Ore 9,00 Gingana

Dalle Ore 10,00: Apertura Villaggio degli Antichi Mestieri e Stand gastronomico con salsicce, brustichino e ciaccia fritta

Ore 12,00 Benedizione Macchine agricole

Ore 16,00 Battitura sull’aia

Ore 19,00 Commedia

Dalle ore 20,00 Cena della Battitura

Ore 22,00 Estrazione della Lotteria

Per tutte le info/prenotazione è possibile chiamare 338/8285035 Giuseppe - 338/7082574 Alessandro