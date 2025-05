"Terrore - Una commedia da paura" al teatro di Cavriglia

Arezzo, 5 maggio 2025 – Venerdì 9 maggio va in scena al Teatro Comunale di Cavriglia alle ore 21.15 "Terrore - Una commedia da paura".

Terzo appuntamento per la rassegna “Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio” organizzata dal Comune e da Materiali Sonori al Teatro Comunale di Cavriglia: venerdì 9 maggio va in scena "Terrore - Una commedia da paura" di Elena Grifoni e Gabriele Grigioni, allestita con la regia di Massi Fruchi e la produzione dell'Associazione Culturale Paro Paro. Il cast è formato da giovanissimi attori e attrici: Andrea Arnetoli, Laura Fabbri, Daniele Terlizzi, Jessica Citroni, Bianca Ligori e quindi Gabriele Grigioni e Elena Grifoni e con la partecipazione di Massi Fruchi. Assistente di produzione: Viola Rossi. “Terrore” è una parodia teatrale molto divertente ambientata in un luogo non meglio precisato e in un tempo indefinito dove sorge un’abbazia di frati alquanto strani, sulla quale aleggiano tanti misteri. "Su tutti - affermano gli autori - incombe una profezia apocalittica vecchia quasi mezzo secolo, pronunciata dal Padre fondatore dell’ordine monastico, che parla di sangue, morti e resurrezioni. È così che PabloPedia, giovane influencer in cerca di fama, si reca lì per scoprire la verità su quel luogo. Ma tra gemelle terrificanti, barboni ignoranti, suore sperdute e frati strampalati, il suo compito non sarà facile come pensava”. Una commedia - scritta da due giovani autori valdarnesi di 17 e 19 anni - originale e inedita che, tra una gag e l’altra, terrà impegnati gli spettatori mentre cercheranno di capire quali segreti sono celati in questa misteriosa Abbazia, tra battute e colpi di scena, fino all’incredibile e comico epilogo finale. La primavera teatrale cavrigliese continuerà con eventi in cui si intrecceranno lo spazio dato a valide compagnie amatoriali del territorio e alcune proposte teatrali di rilievo nazionale e internazionale, che però provengono tutte da proposte che nascono nel Valdarno. Martedì 13 maggio sarà in scena ancora l’Associazione Masaccio che presenterà “Stremate ultimo atto” di Giulia Ricciardi, in una serata a sostegno della Misericordia di San Giovanni Valdarno e Sezione Cavriglia. Venerdì 16 maggio si torna al teatro di impegno civile, con “Non era santo ma i miracoli faceva - Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia”, un nuovo progetto di Chiara Cappelli, Sergio Serges e Arlo Bigazzi. Questa produzione della Materiali Sonori verrà presentata domenica 11 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Cavriglia con le letture dell’Associazione Liberi Libri e giovedì 15 maggio, sempre alle 17.30, alla Casa del Popolo di Montevarchi in una iniziativa di riflessione sulla figura di Carnevale e sulla lotta alle agromafie promossa dalla CGIL. Mercoledì 28 maggio il Teatro di Cavriglia sarà la volta di un evento internazionale: dal Giappone arrivano Samurai Artist Kamui con la cantante Mika Kobayashi, uno spettacolo - a cura dell'associazione Kengido Italia - che vede protagonista Tetsuro Shimaguchi, collaboratore da molti anni di Quintin Tarantino, autore delle scene di combattimento del film "Kill Bill” e maestro di spada di Uma Thurman. Venerdì 30 maggio, la compagnia Diesis Teatrango proporrà il suo Progetto di Laboratorio Permanente di Teatro Sociale “Quadri d’autore - Scene dall’umano e da altre storie”, con la direzione artistica di Piero Cherici e Barbara Petrucci. La rassegna di concluderà sabato 7 giugno con un altro progetto di teatro civile: l’attore e regista Riccardo Lestini presenterà “Eseguendo la sentenza - Le ultime 24 ore di Aldo Moro". Una produzione Lunazzurra Produzioni.