Librifattiamano 2025, l’evento a Pieve

Arezzo, 6 maggio 2025 – Ogni anno, in primavera, l’Associazione di promozione sociale Librifattiamano organizza una settimana evento dedicata al libro.

In questa occasione a Pieve Santo Stefano si possono ammirare meravigliosi libri d’artista che partecipano ad un concorso, la cui giuria è costituita da più di duecento tra bambini e ragazzi . Sono proprio loro a decretare i vincitori di questa competizione che, ogni anno, offre l’opportunità di lasciarsi stupire per l’ingegnosità di opere da cui emerge la saggezza delle mani e la capacità di emozionare con parole e immagini.

Durante questa settimana si possono anche apprezzare opere realizzate nelle scuole del territorio e provenienti da numerose città italiane ed estere, che non mancano di suscitare meraviglia per originalità di forme e contenuti.

L’edizione 2025 di Librifattiamano apre i battenti il 7 maggio e si protrarrà fino all’11 maggio. L’organizzazione è lieta quest’anno di poter offrire ai visitatori l’opportunità di visitare STORIE SERIGRAFICHE la mostra dedicata a Else Edizioni. Un percorso tra le produzioni di questa casa editrice unica, che fa della pratica artigianale e laboratoriale uno strumento per risvegliare l’intimo nesso tra mano e testa e coltivare il metodo cooperativo.

Librifattiamano 2025 sarà anche l’occasione, per giovani tra 16 e 35 anni, di partecipare gratuitamente ad un laboratorio per la realizzazione di una tiratura di libri illustrati, scritti, stampati in serigrafia e rilegati a mano dai partecipanti. Un'occasione imperdibile per sperimentare il gioco di fare libri insieme a due magnifici grafici artigiani e far dialogare tre diversi linguaggi: il disegno, la parola e la stampa.

Durante i 5 giorni del Festival sarà aperta a tutti l’esperienza di disegno collettivo “A PIÙ MANI”, ispirata al libro “La valigia” di Tom Schoonooghe e Rotraut Susanne Berner. Un invito a “disegnare insieme a partire da associazioni libere di forme, colori e figure”.

Dal 7 all’11 Maggio sarà presente anche La libreria Paci di Città di Castello, con una esposizione delle ultime novità editoriali per bambini e ragazzi.

Si ricorda che le mostre sono aperte dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.

Per informazioni 3338593437 – [email protected]