Arezzo, 17 dicembre 2024 – Dal 24 febbraio al 16 marzo torna il Festival del libro a Bibbiena, super ospite Pablo Trincia, colui che ha portato il podcast al grande pubblico anche in Italia. Per le scuole: laboratori per ragazzi e insegnanti, la novità dei volontari e dell’alternanza scuola lavoro

Il festival del Libro 2025 si presenta in anteprima e per volontà esplicita di amministrazione, organizzatori e staff, alle scuole del territorio.

Francesca Nassini, Assessora alla Cultura e promotrice per conto dell’amministrazione, accanto a Mondadori Casentino, della kermesse culturale, spiega così la decisione: “Il mondo della scuola, dei docenti, dei ragazzi e delle ragazze resta il mondo privilegiato a cui ci rivolgiamo. Per questo abbiamo voluto anticipare a tutti loro cosa vogliamo proporre nelle due settimane di festival. In questa edizione ci saranno infatti molte novità in termini di laboratori e corsi dedicati a ragazzi e insegnanti e quello che ci premeva concordare con loro era, non solo lo spirito, ma anche le diverse opportunità. Inoltre abbiamo voluto aprire alla figura dei volontari, ovvero abbiamo pensato di dare opportunità a ogni cittadino del Casentino che lo desiderasse, di entrata nel gruppo per dare un sostegno concreto nei vari contesti della manifestazione. A questo si aggiunge l’iniziativa rivolta alle scuole superiori di un’attività di alternanza scuola-lavoro per la quale stiamo aspettando l’adesione di un gruppo di circa 10 studenti e studentesse. Lo scopo di tutto questo è lasciare un’eredità per il futuro. Questo festival, grazie al nostro gruppo organizzativo e a Katia e Gabriele di Mondadori Ponti casentino, sta crescendo molto e per questo vorremmo lasciarlo in eredità ai giovani”.

Alla presentazione aperta a insegnanti e scuole, erano presenti più di 20 docenti che hanno partecipato attivamente, dando il loro sostegno all’iniziativa 2025.

Il tema che il festival si è dato in questo nuovo anno è il viaggio, declinato in tutte le sue forme: lontano, vicino, interiore, verso l’altro da me, immaginario o vissuto, reale o fantastico.

Un tema, quello del viaggio, che è stato accolto e molto apprezzato da questa platea molto interessata a comprendere cosa poter portare nelle varie classi e dove focalizzare l’attenzione dei loro allievi.

Katia Albertoni ha dato anche qualche nome di autori che saranno nel calendario ufficiale del festival del libro 2025.

Citiamo qualche nome.

Pierdomenico Baccalario, che è stato ancora giovanissimo vincitore del Premio «Il Battello a Vapore». Da allora ha pubblicato numerosi libri d’avventura, serie e romanzi fantastici per ragazzi, tradotti in trenta lingue e pubblicati con i maggiori editori italiani. Come legale e appassionato di storia ha lavorato con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Collabora da oltre vent’anni con l’organizzazione di «Lucca Comics & Games», nonché con le pagine de La Lettura del «Corriere della Sera».

Luigi Garlando oltre a essere giornalista sportivo per la Gazzetta dello Sport, ha scritto diversi romanzi per ragazzi, affrontando tematiche sportive ma anche di attualità.Dall’amicizia con Maria Falcone è nato Per questo mi chiamo Giovanni, pubblicato da Rizzoli nel 2004, la storia di Giovanni Falcone raccontata ad un bambino di dieci anni dal padre, vittima di un tentativo di estorsione. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la categoria 11-15 anni con L’estate che conobbi Il Che.

Luigi Dal Cin ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi, tradotti in 14 lingue. Autore, regista e attore per il teatro, è docente di Tecniche di scrittura all’Accademia di Belle Arti di Macerata, alla Scuola Holden di Torino e al Master di Illustrazione per l’Editoria Ars in Fabula. Ha ricevuto il Premio Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni e il Premio Troisi per la sua attività di incontri-spettacolo con gli alunni. A Bibbiena terrà laboratori di scrittura per docenti.

Maddalena Vaglio Tanet con Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati (Rizzoli, 2020) è stata finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi, e con Casa Musica (Raum Italic, 2022) ha vinto il Premio Orbil. Tornare dal bosco (Marsilio, 2023) è stato tradotto in molte lingue ed è entrato nella dozzina del Premio Strega.

Ma ci saranno anche Michel d’Ignazio, Barbara Tamborrini, Guido Sgardoli e torneranno in Casentino Claudia Fachinetti e Andrea Franzoso e Daniele Mencarelli.

L’ospite d’onore che chiuderà la kermesse 2025 sarà Pablo Trincia. Trincia è il giornalista e autore che per primo ha portato al grande pubblico il podcast in Italia con il grandissimo successo di Veleno (a cui fanno seguito, tra gli altri, Buio, Il dito di Dio, Dove nessuno guarda e Sangue loro). Autore televisivo, ha collaborato con i principali network italiani: tra cui Sky, Rai, Mediaset e i canali Discovery. Come nascono le storie è il suo quarto libro. Pablo Trincia è l’autore di una nuova storia e podcast di successo, quello sulla tragedia collettiva di Rigopiano, la valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino e la seconda più disastrosa in Europa.