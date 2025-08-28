Arezzo, 28 agosto 2025 – Il 31 agosto ritorna a Bibbiena la magia del Carnevale storico

In piazza Tarlati vettovaglie, rime, canti, bandiere ed il fascino del fuoco

Il borgo medievale di Bibbiena si prepara a rivivere l’atmosfera del suo celebre Carnevale storico: l’appuntamento è per il 31 agosto 2025 con un’edizione estiva che promette di incantare visitatori e appassionati. Il cuore pulsante dell’evento sarà piazza Tarlati dove dalle ore 19.30 sarà aperta l’osteria con piatti semplici, prezzi popolari e intrattenimento. Poi dalle ore 21.00 si entra nel vivo della manifestazione con il corteggio storico che partirà dal Chiostro di San Lorenzo e si snoderà per i borghi di Bibbiena fino a “piazza grande” dov’è in programma una serie di spettacoli ad ingresso libero: quello con l’incantevole magia del fuoco realizzato da Laura Magic Farmer, le esibizioni degli Sbandieratori e Musici della città di Bibbiena, l’intrattenimento dei Cantori del Tarlati, il tutto condito dalle straordinarie rime di Gianluca Foresi nello spettacolo “All’improvviso la rima”.

«Purtroppo per motivi prettamente burocratici è saltata la giostra cavalleresca – interviene Stefano Brami, presidente dell’associazione Carnevale storico di Bibbiena - però non mancheranno spettacoli di grande livello nella nostra piazza principale. Inoltre, oggi, giovedì 28 agosto, è possibile passare nella sede del Carnevale storico al civico 19 di via Berni per provarsi e ritirare gli abiti per il corteggio storico».

Nel corso degli anni il Carnevale storico di Bibbiena ha saputo reinventarsi mantenendo salda la propria identità; dopo il successo dell’edizione invernale, domenica ritornano i festeggiamenti di quello che è riconosciuto come uno dei Carnevali più antichi d’Italia poiché affonda le proprie radici nel lontano 1337.