Torna Arezzowave Music School, iscrizioni aperte per gli studenti aretini

Arezzo, 20 aprile 2024 – Torna AD AREZZO per il secondo anno AW Music School , il concorso per valorizzare il talento dei giovani musicisti delle scuole medie superiori di Arezzo e provincia UN PUNTO DI PARTENZA PER UN’ ESTENSIONE FUTURA IN TOSCANA E IN TUTTO IL PAESE Arezzowave Music School, è un progetto pilota della Fondazione Arezzowave Italia e dell’ Ufficio Scolastico Provinciale Aretino, l’organo territoriale del Ministero dell’Innovazione e del Merito. Dice il Dirigente Provinciale Scolastico , Roberto Curtolo “Riteniamo importante sostenere le azioni che promuovono il protagonismo dei nostri giovani. Un plauso ad Arezzo Wave che si sta spendendo nella promozione ed organizzazione di questo evento” Il progetto si tiene da aprile a giugno e coinvolge tutti gli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Arezzo. Da soli o in gruppo, con un brano proprio o una cover con esperienza o senza, è il momento di mettere in gioco la propria Creatività nei generi musicali più attuali (rap, rock, reggae, canzone ecc, tutto è ben accettato). Partecipare è semplice andando nel sito di Arezzowave e entrando nel form di iscrizione al concorso Arezzowave 2023. Tra le varie sezioni (con iscrizione gratuita e aperte a ogni artista italiano) c’è Arezzo Wave Music School con il form di iscrizione. Le migliori 6 proposte finaliste suoneranno i primi giorni di giugno al liceo Artistico -Coreutico- liceo scientifico internazionale Piero della Francesca di Arezzo alla giornata finale di Arezzo Wave Music School dove usciranno i vincitori di questa edizione Per i vincitori quest’anno un prestigioso Premio offerto da Total True Studios Attenzione ! I primi tre classificati del concorso musicale Arezzo Wave Music School 2024 avranno accesso esclusivo allo studio di registrazione e produzione musicale Total True Studios, sito in via A. Caponnetto 24, per un periodo di tempo pari a 2 ore. Durante questo tempo, avrà a disposizione un team di tecnici e professionisti, pronti ad assistere e supportare i concorrenti nella registrazione ottimale di parti vocali e singoli strumenti. Questa esperienza offre non solo un ambiente professionale e attrezzature di alta qualità, ma anche l'opportunità di creare nuove connessioni ed essere influenzati da sonorità e generi diversi, data l'eterogeneità dei componenti di questo studio, giovane e ambizioso. Ciò può inevitabilmente contribuire a perfezionare le proprie abilità, arricchire il percorso artistico del concorrente, ma soprattutto a far esprimere al meglio il proprio talento. Specifiche e Regolamento di fruibilità del premio Location: Total True Studios, via Antonio Caponnetto 24, Arezzo(AR) Periodo di Tempo: 2 ore Attività: Registrazione di parti vocali e singoli strumenti. Si potrà usufruire di questa opportunità compatibilmente con le disponibilità degli operatori tecnici di Total True Studios Premio dedicato a: 1°, 2° e 3° Concorrente Classificato Scadenza premio : Giugno 2025 Total True il giovane dinamico studio di produzioni musicali di Arezzo e’ anche tra gli organizzatori del festival Overloud