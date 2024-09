Torna a San Giovanni Valdarno il Perdono dei sapori e saperi

Arezzo, 11 settembre 2024 – Torna e si arricchisce il “Perdono dei sapori e saperi” a San Giovanni. Dopo il grande successo della scorsa edizione infatti, nell’ambito dei festeggiamenti del Perdono nella città del Marzocco, viene confermata la manifestazione organizzata da Confesercenti Arezzo, con il contributo del Comune di San Giovanni Valdarno e della Banca Credito Cooperativo del Valdarno, il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo – Siena e la preziosa collaborazione della Pro Loco e dell'ambito turistico Visit Valdarno. E, in questo 2024, non sarà solo per il week end ma si protrarrà fino al lunedì.

L'iniziativa promozionale aprirà i battenti sabato 14 con orario 17,30 - 24, mentre domenica 15 i banchi saranno allestiti dalle 9,30 alle 24 e lunedì, infine, dalle 9,30 alle 23. Il taglio del nastro è in programma sabato alle 18,30 ai piedi di Palazzo d’Arnolfo.

“È con estremo piacere – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che annunciamo, per il secondo anno consecutivo, il ritorno del Perdono dei sapori e saperi a San Giovanni dove le migliori produzioni alimentari locali e regionali, la musica, l’animazione per grandi e piccoli sono protagonisti assoluti. L’edizione dello scorso anno ha ottenuto un successo incredibile in termini di presenze e di apprezzamenti grazie all’organizzazione impeccabile di Confesercenti che, per questo 2024, ha voluto investire ancora più energie prolungando la manifestazione fino alla chiusura del Perdono. Siamo certi che cittadini e visitatori parteciperanno con interesse ed entusiasmo. Ringraziamo Confersercenti per aver scommesso su San Giovanni per il secondo anno con un'iniziativa così rilevante".

“La Confesercenti – sottolinea Lucio Gori, vicedirettore provinciale Arezzo – anche per questa edizione, ha confermato il suo impegno in questa manifestazione, che tanto successo aveva riscosso nel 2023. Per noi come associazione non cambiano gli obiettivi, quelli di favorire una maggiore promozione ed animazione di corso Italia in occasione delle feste del Perdono ed allo stesso tempo creare un momento di ulteriore valorizzazione dei prodotti tipici aretini e regionali italiani. Tutto ciò confermando quella contaminazione di attività collaterali, dedicate ad un pubblico intergenerazionale. Sappiamo quanto le Feste del Perdono a San Giovanni Valdarno rappresentino un periodo particolarmente atteso dai cittadini sangiovannesi e più in generale dagli abitanti del Valdarno aretino e fiorentino, quindi la sfida che anche quest’anno, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Banca del Valdarno, vuole essere quella di valorizzarlo ed arricchirlo di nuovi contenuti ed attrazioni, con una maggiore sinergia tra l'aspetto propriamente commerciale e quello ricreativo e ludico”.

“Di sicuro interesse - afferma Sara Ballerini, responsabile Confesercenti Valdarno - gli stand in corso Italia dove saranno allestite postazioni con produttori e commercianti di eccellenze agroalimentari aretine come olio, vini, mieli, formaggi, salumi, marmellate, tartufi, birre artigianali, lampredotto, hamburger, ma anche con prodotti di artigianato ed opere della creatività. Tra gli espositori ed i prodotti, numerose le conferme, dal gorgonzola, alle chioccciole, dal lampredotto all’hamburger di chianina, dai prodotti pugliesi a quelli del Mugello, dallo stufato sangiovannese ai tartufi aretini, dai brigidini di Lamporecchio ai dolci della Romagna. Non mancheranno le novità, con lo stand del Trentino Alto Adige, i vini e liquori della Calabria. Di particolare interesse le tante proposte pensate per bambini, giovani, famiglie”.

Si parte sabato 14 alle ore 17,30 e ore 21,30 - in Corso Italia zona stazione Carabinieri è in programma Carillon di fiabe, spettacolo per famiglie a cura di Diesis Teatrango e alle 18 in corso Italia, per gli appassionati di vini Novebolle, ci saranno degustazioni di spumante a cura della Cantina Valdarno.

Sempre per bambini e famiglie la proposta di animazione che alle 18,30 e alle 21,15 in Corso Italia lato stazione Incontri ravvicinati con il mago , spettacolo di cartomagia itinerante a stazioni.

Un programma particolarmente ricco si annuncia quello di domenica 15 settembre. Particolarmente attesi i laboratori didattici di cucina a cura di Piccoli Chef , con orario 10-12 e 15-19, dedicati alla corretta alimentazione per i bambini. Queste finalità educative saranno proposte attraverso il gioco e il divertimento per far vivere ai bambini la cucina come un luogo dove poter essere protagonisti già nei primi anni di vita e dove poter mettere alla prova la propria creatività.

Dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 20 corso Italia ospiterà Avventurieri nel corso Giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte, manga e fumetti a cura di Ottava Brigata Comics & Games e Cronache di Ruolo.

Dalle 16 alle 19, sempre in corso Italia è previsto il Truccabimbi a cura di Progetto Cittadini Attivi.

Nuovo appuntamento per gli appassionati di vini alle 18 presso lo stand della cantina Valdarno con le degustazioni di Vinsanto.

Atteso e di richiamo, il ritorno, la domenica pomeriggio dalle 15,30, lo spettacolo degli ArchiMossi, la prima orchestra itinerante per archi che, ovunque, riscuote grande successo. Violini – strumenti amplificati singolarmente – per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo: spazia dalla tradizione irlandese a quella ungherese, dalla serba a quella francese.

E la festa del Perdono dei sapori e dei saperi, non finirà. Infatti arriva l’appuntamento di lunedì 16 settembre con gli stand gastronomici ed artigianali aperti dalle 9,30 alle 23.

Spazio alle tante animazioni e collaborazioni anche durante l’ultima giornata.

Dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle ore 20 nuovo appuntamento in corso Italia con Avvventurieri nel corso. Dalle 16,30 alle 19,30 è in programma Gioca la piazza, animazione con 30 giochi di legno e la pista delle biglie.

Dalle 17 alle 19 spazio a Mr Ferux “The bubbleman”, spettacolo itinerante di giocoleria, bolle di sapone giganti e dintorni e il Truccabimbi a cura di Miryam facepainter.