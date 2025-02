Arezzo, 20 febbraio 2025 – Terranuova Bracciolini, incontro con Luigi Garlando per la presentazione del libro Luce e Mario

A tutti gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado verrà donato il romanzo prima dell’evento

Il 28 febbraio 2025, dalle ore 14:00 alle 16:00, all’interno del Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini si terrà un incontro speciale con lo scrittore Luigi Garlando, occasione per la presentazione del suo libro Luce e Mario (Rizzoli, 2024). L’evento, organizzato dall’Associazione Scuolainsieme e dal Comune di Terranuova Bracciolini, rappresenta un’importante iniziativa culturale aperta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole di Terranuova.

In preparazione all'incontro, ogni studente delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII riceverà una copia del libro Luce e Mario, grazie alla generosa donazione di Open Box, che ha acquistato i volumi da regalare a ragazze e ragazzi. Questo approccio mira a rendere l'incontro con l’autore ancora più coinvolgente e significativo, permettendo agli studenti di approfondire i temi del romanzo e di interagire attivamente durante l’evento.

Luigi Garlando, autore di numerosi successi letterari, il suo Per questo mi chiamo Giovanni è uno dei libri più letti e adottati nelle scuole italiane, sarà protagonista di una presentazione durante la quale avrà modo di raccontare Luce e Mario, un romanzo che intreccia passato e presente, portando alla luce temi universali come il rapporto generazionale, l’evoluzione personale e l’influenza degli eventi storici sulle vite dei singoli. Ambientato durante gli anni di piombo, uno dei periodi più difficili della storia italiana, il romanzo non si limita a essere un ritratto di un’epoca, ma è anche un viaggio di formazione per la giovane protagonista, Rosalba.

A tutti i ragazzi e le ragazze presenti alla presentazione verrà regalato un segnalibro con firma e dedica di Garlando, un pensiero che renderà ancora più speciale questo momento di incontro con l'autore, che sarà disponibile per il firmacopie del libro.

“È con grande entusiasmo che accogliamo l’opportunità di ospitare Luigi Garlando a Terranuova Bracciolini, un autore di grande rilevanza, che saprà certamente ispirare i nostri ragazzi e le nostre ragazze – ha detto l’assessora all’istruzione Sara Grifoni. Questo evento rappresenta un’occasione culturale ed un importante momento di crescita per la nostra comunità scolastica. La collaborazione con l’Associazione Scuolainsieme continua a essere fondamentale per arricchire l'offerta formativa e stimolare l’interesse dei nostri giovani verso temi e storie che li accompagnano nella loro crescita personale e culturale. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Open Box per la generosa donazione che ha permesso l’acquisto dei libri, un gesto che arricchisce e sostiene il nostro percorso educativo, offrendo ai ragazzi un'opportunità preziosa di crescita culturale”.

L'Associazione Scuolainsieme, composta da genitori e amici dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, ha promosso l’evento con l’intento di offrire ai ragazzi una concreta opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura e alla cultura, in un ambiente stimolante e arricchente.