Ted X per tutti i liberi pensatori Arte, innovazione e sostenibilità

Una fucina di esperienze, idee, progetti a confronto. Oggi Ted X Forte dei Marmi, la conferenza-evento che coinvolgerà un community di liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sul futuro, si svolgerà per la prima volta sulla spiaggia dell’Augustus Beach. Un mix virtuoso di argomenti multidisplinari – con professori universitari, conduttrici tv, content creator – dove il fil rouge saranno le idee per un futuro più sostenibile da molti punti di vista differenti. L’evento sarà condotto Claudia Vanni, giornalista e conduttrice di Tgcom24, con Anna Vagli, giornalista e criminologa televisiva. Ad alternarsi sul palco veri talenti di diversi settori: ci saranno infatti Riccardo De Marco, in arte Il DeNa, content creator di Geopop specializzato in chimica, proporrà un talk dedicato allo sviluppo delle fibre naturali con un excursus sulla canapa e i suoi utilizzi in ambito fashion; Irene Colzi, content creator e influencer, che incentrerà il suo talk sul turismo sostenibile e sul “camminare” come mezzo per ritrovarsi; Luca Fruzzetti, in arte Dale, è un artista e Guinness World Record Holder noto a livello internazionale per l’originale sperimentazione dei colori e per la creazione di monumentali installazioni su temi sociali; Chantal Pistelli McClelland, modella, atleta paralimpica di surf.

Non mancheranno poi Alice Martinelli, giornalista toscana, inviata di Le Iene show, parlerà delle sfide globali, soprattutto quelle che ci vengono poste dalla crisi climatica in atto; Francesca Rulli, esperta di progetti di sviluppo sostenibile nel fashion & luxury, concentrerà il suo intervento sui temi dell’economia circolare nel settore moda; Filippo Ceragioli, professionista in consulenza strategia nel settore yachting, tratterà la sostenibilità nel mondo della nautica; Giulia Spallanzani, ricercatrice in nanotecnologie all’università di Eindhoven in Olanda parlerà di tecnologie d’avanguardia applicate alla medicina e chiuderà Fabio Iraldo, professore ordinario di management al Sant’Anna di Pisa che tratterà il green come nuovo trend di comunicazione per il mondo corporate.

Francesca Navari