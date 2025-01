Arezzo, 6 luglio 2024 – Teatro al Parco Pertini: percorso teatrale per bambini e famiglie. Ogni martedì spettacoli nel verde

Iniziativa di Koinè insieme a Chimera Gold sponsor dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, il contributo di Menchetti e la collaborazione artistica di Officine della Cultura

Inizio il 9 luglio, conclusione il 6 agosto. Nel calendario delle famiglie possono essere segnati 5 appuntamenti per bambini al parco Pertini di Arezzo. Tutti di martedì, tutti alle ore 17.30.

Il 9 luglio il Teatro del cerchio presenterà “Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco)”, Il 16 luglio sarà la volta della Compagnia La Nata con “Acqua matta”; il 23 luglio del Teatro nelle foglie con “Cartoon Toylette”; il 30 delle Officine della cultura con “L’albero dell’amicizia” e infine il 6 agosto dell’Habanera Teatro con “Storie di Toscana”.

Si tratta di una rassegna organizzata dalla cooperativa sociale Koinè in collaborazione con Officine della Cultura. Il Comune di Arezzo ha concesso il patrocinio e Menchetti e Chimera Gold il loro sostegno.

"Quando qualche anno fa, con una decisione innovativa e coraggiosa, abbiamo messo a disposizione l'immobile di proprietà comunale al Parco Giotto - oggi felicemente noto come Menchetti al Parco - avevamo in mente proprio ciò che è accaduto: una piena rigenerazione urbana e di comunità - commenta la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti. Oggi questo è un luogo bello, vivo, sicuro, attrattivo. Questo grazie alla collaborazione tra il Comune, la Koiné e Menchetti. Ringrazio particolarmente Koiné che con questa iniziativa interpreta a pieno anche il ruolo di socio della Fondazione Arezzo Comunità, che ha dato il proprio convinto patrocinio a questa iniziativa".

Koinè in città gestisce importanti servizi nella città di Arezzo e tra alcuni nidi comunali, la scuola d’Infanzia Pallanca, il Dopo di Noi, alcuni importanti servizi per gli anziani, il Convitto Santa Caterina, la ludoteca abilitativa Bucaneve. Ed ha realizzato importanti investimenti per estendere le opportunità sociali, occupa 250 lavoratori e promuove e sostiene da sempre importanti collaborazione con la rete sociale della città quali Calcit, Autismo Arezzo, Velocipede, pubbliche assistenze e associazioni delle famiglie.

“L’organizzazione della serie di eventi – ricorda la presidente della cooperativa sociale, Elena Gatteschi - è coerente con il progetto che dette luogo all’intervento avviato con la partecipazione al bando del Comune di Arezzo, in riferimento al quale abbiamo ristrutturato e ampliato la vecchia struttura affidando la gestione a Menchetti che è divenuto parte della Rete Sistema Koinè. L’obiettivo, condiviso con l’Amministrazione Comunale di Arezzo, è contribuire a sviluppare le potenzialità sociali di questa centrale area verde della città e cioè essere luogo di incontro e di socializzazione, per tutti ma, in modo particolare, per famiglie e bambini i disabili gli anziani. La rassegna Teatro al parco Pertini è un modo gioioso di incontro che, nella sua semplicità, altro non è che un’occasione per promuovere il benessere: il miglioramento degli spazi pubblici e della loro fruizione per tutti, contribuisce a rendere la città più coesa, più capace di integrare, più sicura e con più futuro”.

"Siamo molto soddisfatti di sostenere un’attività di tale natura, poiché è perfettamente in linea con la nostra volontà di fare del Parco Pertini un luogo sicuro, ricreativo e inclusivo, dunque fruibile da tutti – afferma Corrado Menchetti, titolare dell’omonimo locale. Questo obiettivo è stato determinante nel momento in cui ci siamo trovati a valutare il progetto d’ apertura del nostro locale, e siamo lieti di perseguirlo in sinergia con altre realtà e soggetti, dall'amministrazione comunale a Koiné, che come noi hanno a cuore questo luogo e la comunità aretina" .

Il Presidente Massimo Ferri ricorda come “Officine della Cultura collabori con entusiasmo assieme a Koiné per questa iniziativa rivolta a bambini e famiglie al Parco Pertini. Un’occasione per mettere in relazione queste due cooperative storiche della nostra città e, per noi di Officine, di mettere a disposizione la nostra esperienza nell’ambito dello spettacolo dal vivo di un progetto rivolto alle nuove generazioni. Il festival SMART di Officine della Cultura incontra i 30 anni di Koiné con cinque spettacoli che spaziano tra i diversi linguaggi del teatro per l’infanzia: narrazione, teatro di figura, teatro circo, per raccontare storie che possano far divertire in maniera intelligente”.

Gli organizzatori del Teatro al parco Pertini rivolgono un ringraziamento particolare a Chimera Gold e al suo Amministratore Massimo Anselmi che è sponsor degli eventi e che, insieme a Koinè, sostiene l’dea di una città vivibile per tutti in particolare per i bambini e le famiglie. Un ringraziamento speciale anche a Menchetti con cui viene l’esperienza di rivitalizzazione del Parco che in un anno di attività ha assunto il profilo di luogo sicuro e vivibile per tutti. Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità.