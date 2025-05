Tanti appuntamenti nel mese di maggio con l'Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca

Arezzo, 2 maggio 2025 – Tanti appuntamenti nel mese di maggio 2025 con l'Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell'Orto ad Arezzo. - Giovedì 8 maggio, con inizio alle ore 17,30, presentazione del volume della Socia avv. Cinzia Della Ciana CARTOliriche. Poesie da spedire Helicon edizioni, 2025 Relatori i proff. Stefano Brogi e Andrea Matucci dell'Università degli Studi di Siena. - Venerdì 9 maggio, alle ore 17,30, il Socio prof. Roberto Mercurio, terrà una conferenza sul tema Dal Creato alla Natura: un percorso religioso e culturale Si analizzano e si commentano le dinamiche concettuali di creato e di natura, sul piano culturalereligioso e scientifico, ei loro riflessi sui comportamenti, sull'economia e sulla normativa ambientale. Si completa il quadro analitico con uno sguardo all'attuale contesto culturale e alle prospettive future.

Sabato 10 maggio, con inizio alle ore 17,30, Monologo Il mio Segreto tratto dal Secretum di Francesco Petrarca Adattamento e interpretazione di Alberto Donatelli Il monologo verte sull'introspezione psicologica da parte del Poeta, il quale, come davanti a uno specchio, confessa le sue più intime e sofferte passioni, vizi e virtù, immaginando di avere di fronte la figura di Sant'Agostino che lo spinge a scrutare fino in fondo la sua coscienza lacerata. - Venerdì 16 maggio, alle ore 17,30, presentazione del volume del Socio avv.to Stefano Pasquini La battaglia di Montaperti nella Divina Commedia Edizioni dell'Accademia degli Intronati, Siena 2024 Relatore il prof. Duccio Balestracci, già Ordinario di Storia medievale nell'Università degli Studi di Siena, che colloquierà con l'Autore - Venerdì 23 e sabato 24 maggio Convegno internazionale sul tema Diritto naturale, giustizia e teatro a cura dei proff. Franco Todescan e Gianluca Dioni. Il convegno rientra nelle attività del “Seminario permanente per la Storia del Diritto naturale moderno”. Il programma verrà inviato a breve. Vogliate gradire i migliori saluti da parte mia e del Consiglio Direttivo dell'Accademia Petrarca», dice Il Presidente Luigi Firpo.