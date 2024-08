Subbiano, torna la mostra campionaria zootecnica

Arezzo, 30 agosto 2024 – E’ giunta alla 18^ edizione la mostra campionaria zootecnica che si svolgerà a Subbiano Domenica 1° settembre dalle ore 9 alle ore 20, organizzata dalla Proloco di Subbiano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Associazione allevatori Provincia di Arezzo e Toscana, che ha il patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Arezzo.

Una mostra, quella di Subbiano, che attinge da una fiera del bestiame storica, riproposta dal 2006 con l’intento di valorizzare il lavoro degli allevatori e portare a conoscere in modo particolare le razze dell’allevamento bovino e ovicaprino.

In questo 2024 sono molte le razze bovine presenti con vacche, tori, manze e vitelli: dalla chianina alla maremmana, dalla limousine alla pontremolese, dalla rara garfagnina alla calvana.

Gli ovini quest’anno sono rappresentati da due razze: l’appenninica e la razza sarda.

Inseriti nel contesto della mostra campionaria anche i cavalli, gli asini e gli alpaca, oltre agli animali da cortile.

E’ uno spazio, quello creato nella zona festiera, che diventa per un giorno una grande fattoria in cui i bimbi potranno passeggiare a dorso d’asino con l’associazione Amici dell’Asino, e come un tempo si potrà godere del piacere di una bella colazione contadina nell’aia alla ore 10.

All’interno dell’area anche la vendita dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento , una mostra di attrezzature d’epoca a cura di Cama, mentre con A Bird's Life spettacoli di falconeria e con pappagalli sia al mattino che al pomeriggio.

“Nuove sfide e prospettive per una zootecnia toscana che guarda al futuro” è il titolo del convegno che si terrà alle ore 10 nel Salone del Centro festiero che vede insieme l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Arezzo, la Asl Toscana Sud Est, Ara Toscana,Agro Zootecnica Toscana, i cui lavori saranno aperti dal Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini, da Roberto Nocentini, presidente Nazionale AIA e Presidente Associazione Regionale Allevatori Toscana, da Manuela Cipriani, Presidente Assemblea Provinciale Allevatori Arezzo. Nel convegno saranno trattati i temi sulla prevenzione e biosicurezza, tra controllo e autocontrollo, la progettualità di ARAT per la valorizzazione economica e la sostenibilità ambientale degli allevamenti bovini da carne, le misure per la zootecnia Toscana del futuro con i nuovi interventi.

“Una bella sinergia quella creata tra la Proloco , l’A.R.A. Toscana e la nostra Amministrazione Comunale che in questo 2024 ci ha consentito di riportare questa mostra campionaria ad alti livelli per numero di capi e di aziende presenti giunte dal Casentino, Arezzo e Valdichiana“afferma il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini “Una giornata che fa conoscere il lavoro non facile dell’allevamento delle nostre zone e dando la possibilità di comprendere il valore dei prodotti commercializzati per diventare così consumatori consapevoli, ma questa vuole anche essere una grande festa per tutta la famiglia soprattutto per i bambini che vengono a contatto con gli animali infine “conclude Ilaria Mattesini”un convegno , di cui ringrazio la d.ssa Faustina Bertollo, presidente dell’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Arezzo, che offre tanti spunti e possibilità di confronto alle imprese del settore”