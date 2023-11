Stava per perdere l’occhio. Bambino di 5 anni salvo con una terapia europea Un bambino di 5 anni ha rischiato di perdere la vista per sempre a causa di una rara malattia genetica. Grazie all'intervento dell'Ambulatorio integrato di Genetica Oculare del Meyer, è stato possibile trattarlo tempestivamente e recuperare la vista quasi normale. Un caso emblematico di come devono funzionare le cure per le malattie rare.