Stasera sono in vena di e con Oscar de Summa ad Anghiari

Arezzo, 5 maggio 2025 – Ultimo appuntamento per la Stagione Teatrale 2025 al teatro dei Ricomposti di Anghiari. Venerdì 9 maggio alle 21 va in scena Stasera sono in vena di e con Oscar de Summa. Stasera sono In vena è uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso, in cui racconto parte dall’adolescenza dell’artista in Puglia, negli anni Ottanta: sono gli anni in cui si è formata la Sacra Corona Unita, organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento scoprendo che il disagio umano è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato. Un racconto semplice sul piano-sequenza di una terra che decide di cambiare direzione, di appropriarsi del proprio male. Si sorride delle vicende del protagonista dall’inizio alla fine, tranne che in alcune fratture che interrompono la narrazione, ci ricordano che quello di cui stiamo parlando è vero, è già successo, e buttano una luce sinistra sulla situazione di oggi: il mercato delle droghe performative, come la cocaina, genera introiti che superano il Pil di alcune nazioni come la Spagna o la stessa Italia. “Io sono qui! Sono vivo!” Dopo aver passato una stagione all’inferno, dopo aver attraversato la bruttura che cambia le linee del volto, le rende dure e sinonimo di dolore. Lo spettacolo di e con Oscar de Summa col disegno luci di Matteo Gozzi, è una produzione La Corte Ospitale realizzato con il sostegno di Armunia. Per informazioni: Teatro di Anghiari via Bozia, 3 Anghiari, tel: 0575 788659, whatsapp: +39 368950280, [email protected]