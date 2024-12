Stage con Grigorova a La Maison della Danza

Arezzo, 4 dicembre 2024 – “Ho avuto il grande privilegio di poter studiare con la mamma di Kristina Grigorova, la meravigliosa prima ballerina Margarita Trayanova, di cui mantengo tutt’oggi un ricordo bellissimo” così esordisce il M° Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo.

“Formatasi presso l’Accademia di danza di Sofia, Margarita Trayanova si è perfezionata a San Pietroburgo e poi con Maurice Béjart, diventando ben presto Prima Ballerina dell’Opera Nazionale di Sofia dove ha interpretato i più importanti ruoli del repertorio: Lago dei cigni, Don Quichotte, La Bella Addormentata, Giselle, Esmeralda e tantissimi altri. Ha danzato sui palcoscenici di tutto il mondo riscuotendo in ogni occasione un grandissimo successo di pubblico e critica” ricorda emozionato il Maestro Scortecci.

“Ed ho avuto modo di conoscere Kristina – sua figlia – un ballerina di altrettanta straordinaria bellezza: solare, sempre sorridente, dolce ed entusiasta della vita e della danza” aggiunge il direttore artistico de La Maison della Danza.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Kristina Grigorova ha fatto parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma dove ha eseguito ruoli da solista e prima ballerina in numerosi balletti.

Nel 1988 è entrata nella compagnia Aterballetto diretta da A. Amodio, partecipando nelle varie produzioni ed alle tournee’ in Argentina e Brasile.

Dal 1991 al 1996 ha fatto parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove ha danzato come solista e prima ballerina.

Dal 1996 ha lavorato stabilmente al Teatro Comunale di Firenze dove ha danzato come solista e prima ballerina in moltissime produzioni.

“Da diversi anni Kristina Grigorova svolge anche l’attività di insegnante di danza classica e repertorio, partecipando a numerosi stage, rassegne e commissioni di esami in concorsi internazionali” puntualizza Roberto Scortecci.

Kristina si può dire che abbia respirato aria di danza fin da quando era nella pancia di sua mamma.

È magicamente cresciuta nella danza.

Fin da piccola seguiva la mamma in teatro, ammirandola mentre indossava i suoi meravigliosi costumi ed osservando le prove cercava di imitarla condividendo i suoi progressi con tutta la famiglia.

“La danza è sempre stata il suo mondo – aggiunge Roberto Scortecci – non si è mai adagiata sui risultati raggiunti continuando a mettersi alla prova e raggiungendo traguardi sempre piu’ prestigiosi e sono davvero felice che abbia accolto il mio invito di tenere uno stage di danza classica nella nostra città”.

Oggi l’insegnamento è il suo presente e sarà anche il suo futuro.

Ha ricevuto la certificazione di membro del consiglio internazionale di danza dell’UNESCO, ed ogni giorno instaura uno speciale rapporto umano e di fiducia con tutte le sue allieve.

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre 2024 presso La Maison della Danza in via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo dove Kristina Grigorova terrà due lezioni, una per la fascia di età 7–12 anni (principianti) e l’altra per le over 14 (intermedio/avanzato).

Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.

Info su https://www.lamaisondelladanza.it