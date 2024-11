Spillo: "ci vediamo ad Arezzo il 24 per ballare hip hop divertendoci"

Arezzo, 8 novembre 2024 – “Ho tanta voglia di raccontare sempre qualcosa di diverso”, con queste parole il ballerino e coreografo Simone Milani descrive il suo stile inconfondibile di danza e il suo modo di affrontare la vita.

“Mi piace trasmettere tutto l’amore che ho per questa meravigliosa disciplina e quest’arte, l'hip hop, che non è fatta solo di passi e di ego ma anche di tanta testa e cuore” ribadisce.

“Non pretendete che il mondo vi guardi perché siete bravi, cercate voi di arrivare a tutti, vivendo ogni giorno in una maniera SANA. Non vi incattivite perché perderete solo tempo e voglia” conclude.

Noto al grande pubblico con il nome di Spillo, è ballerino professionista del talent Amici di Maria De Filippi, entrato a far parte del programma nel 2019 sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Ha studiato all’accademia di danza di Kledi Kadiu.

È stato coreografo e ballerino per Irama e ballerino per Laura Pausini, Alessandro Siani, Raffaella Carrà, John Travolta, The Kolors, Alessandra Amoroso, Elisa, Marco Mengoni, Random, Riki, Dance Dance Dance, TIM, Wind Music Awards, Maggie & Bianca e tanti altri.

“Abbiamo l’onore di avere con noi Spillo. Fondatore di Reunion Studio e ballerino e coreografo del programma televisivo Amici” esordisce entusiasta il M° Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza.

“Uno dei ballerini più influenti della scena italiana e coreografo di eventi e programmi televisivi. Un’opportunità imperdibile per affinare il proprio talento con un ballerino che sta davvero lasciando il segno” aggiunge il Maestro Scortecci.

“Sono figlio di una seconda mamma, Alice Cimoroni, a cui devo, oltre alla danza, la testa giusta per riuscire a sopravvivere a questo inferno che è il mondo dello spettacolo. Prendo ispirazione da sempre, da quello che fa e COME lo fa: che poi fa la differenza” ama ricordare Spillo citando la sua insegnante di danza.

“Continuo ad imparare e continuo a divertirmi – aggiunge – vive giornate fatte sempre di tanto lavoro ma anche di tanta vita. E sono super contento di condividere momenti di crescita pieni di buone energie durante gli stage che tengo in giro per l’Italia”.

“In fondo il viaggio è tutto ciò che abbiamo: è fondamentale viverlo nella sua interezza, consapevoli di quanto sia molto più importante del traguardo” scrive sulla sua pagina Instagram.

“Ci vediamo in sala ad Arezzo domenica 24 novembre per fare meno passi possibili ma per capire un po’ di più il nostro corpo e perché no anche la nostra mente!” conclude Simone Spillo Milani.

Generosità è la parola che più contraddistingue Spillo.

Un bravissimo ballerino e coreografo ma soprattutto una bella persona perché buono e gentile.

Spesso la tanta indipendenza e il coraggio rendono gli artisti agli occhi degli altri antipatici.

E più risultati arrivano e più questi artisti speciali rimangono con meno persone a fianco.

Spillo è un creativo, senza peli sulla lingua.

Mente e cuore liberi, sempre in contatto con gli altri, umanamente e artisticamente.

“Durante gli stage di danza, gli insegnanti accompagnano le allieve al miglioramento dell’educazione alla danza e allo stesso tempo ad affinare tecnica e capacità creative – ribadisce Roberto Scortecci de La Maison della Danza - sono davvero felice di offrire alla città l’occasione di incontrare uno straordinario ballerino e coreografo hip hop con alle spalle un importante curriculum professionale; sono certo che saprà regalare alle allieve tanti consigli e suggerimenti nonché passi ed una crescita dal punto di vista tecnico”.

Due lezioni da 90 minuti, una per la fascia di età 10 – 14 anni (intermedio) e l’altra per le over 14 (avanzato).

Per prenotare gli ultimi posti disponibili (le classi saranno a numero chiuso) è sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.

Info su https://www.lamaisondelladanza.it