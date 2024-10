Spettacoli, presentazioni di libri e letture vasariane: da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo”

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si parte con la nuova edizione di “Ottobrì” per inaugurare il calendario di eventi per i prossimi mesi della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Il primo evento della rassegna culturale dedicata alla lettura e all’arte è venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro “Alberto, il Cavaliere che rimò la Giostra” a cura di Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni. La pubblicazione è dedicata alla vita e all’opera del poeta e scrittore Alberto Cavaliere, autore del poemetto eroicomico illustrato “La Giostra del Saracino” (1936), la prima pubblicazione a carattere nazionale sulla rievocazione aretina che contiene le illustrazioni di Ugo De Vargas, aretino nato a Bibbiena nel 1901, vignettista e illustratore del Marc'Aurelio, del Bertoldo, del Corriere dei piccoli e delle principali riviste di inizio Novecento.

Sarà anche inaugurata l’esposizione "Il medioevo nella matita di Ugo De Vargas" visitabile subito dopo la presentazione del libro, nella Biblioteca di Casa Bruschi. De Vargas, come era solito firmarsi, era specializzato in Medioevo e molte delle sue opere in mostra presentano ambienti, scene e personaggi ispirati a questo periodo storico, nonché disegni sulla Giostra del Saracino.

Sabato 12 ottobre alle 21, in programma lo spettacolo “Club 27” della Compagnia La Luna nel Letto, primo appuntamento della rassegna teatrale “Le Vite in scena” nell’ambito di ‘Officine Vasari’ in occasione del 450° anniversario dalla morte di Giorgio Vasari. La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze, vede la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Renzi, componenti rispettivamente delle associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(o). Racconti, canzoni e dediche accompagneranno alla scoperta delle vite di miti della musica quali Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jim Morrison e Amy Winehouse, tutti accomunati dalla scomparsa nel ventisettesimo anno di età.

Domenica 13 ottobre la Casa Museo partecipa alla “F@Mu 2024, Giornata delle Famiglie al Museo” con ingresso gratuito e attività didattiche per bambini e ragazzi a partire dalle ore 16 dal titolo “Come diventare cavalieri… scopriamo la mostra Tornei di Toscana”.

Sempre domenica 13 ottobre alle 17 il primo appuntamento, con ingresso gratuito, del ciclo di “Letture Vasariane” a cura del Prof. Claudio Santori che proporrà una lettura del testo tradotto in italiano corrente “Giorgio Vasari: autobiografia”, con la collaborazione della professoressa Caterina Romano.

Programma “Ottobrì”:

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE ORE 17

Conferenza

La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono.

Per il ciclo L'abito femminile del pensiero, a cura del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Accademia Petrarca. Interverrà S.E. Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona.

VENERDÌ 25 OTTOBRE ORE 17.30

Conferenza

Omaggio a Kafka nel centenario della morte.

A cura di Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini, letture di testi di Franz Kafka e Cinzia Della Ciana - relazioni introduttive sulle opere e la vita di Franz Kafka.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 17

Conferenza

Le porte della città dell'anima. Caterina donna per scoprire noi stessi e Dio.

Per il ciclo L'abito femminile del pensiero. Interverrà Fr Gabriele Giordano Scardocci OP, frate domenicano di Santa Maria Novella, Firenze.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE ORE 17

Conferenza

Del femminile, fonte sorgiva dell'essere: filosofia e politica in Hannah Arendt.

Per il ciclo L'abito femminile del pensiero. Interverrà Vincenzo Rapone, Professore di Filosofia del Diritto dell'Università Federico II di Napoli.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ORE 17

Conferenza

Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano.

Per il ciclo L'abito femminile del pensiero. Interverrà Laura Mariateresa Durante, Professoressa di lingua, traduzione e linguistica spagnola dell'Università Federico II di Napoli.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE ORE 17

Conferenza

Eroismo al femminile: la cura come spazio per un nuovo immaginario.

Per il ciclo L'abito femminile del pensiero. Interverrà Laura Marzi, Ph. D. Studi di Genere e Letterature Comparate, Université de Paris 8.