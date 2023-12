Sostenibilità relazionale. Un'etica per il futuro con Arezzo Psicosintesi

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Sostenibilità relazionale. Un'etica per il futuro. E’ il titolo della conferenza di Arezzo Psicosintesi che si terrà presso la Casa Museo Ivan Bruschi (Corso Italia, 14) e in modalità streaming, per coloro che non possono essere presenti. Appuntamenot giovedì 14 dicembre alle ore 21.00, con la conferenza di Claudio Luminati (counselor professionista psicosintetico):

""La comunità umana esiste perché esiste il singolo individuo e le idee del singolo sono il motore del pensiero globale. I semi della Psicosintesi possono ispirare una migliore qualità dei pensieri, dei sentimenti, dei comportamenti. L’esigenza di una “Sostenibilità Relazionale” come etica del futuro è una questione del presente e ci riguarda molto da vicino. Pensare il nostro comune pianeta Terra come un posto equo-relazionale, per la sostenibilità della vita e soprattutto sociale nel mondo”