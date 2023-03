Livorno, tutti in coda per visitare il sommergibile

Livorno lunghe file per visitare il sommergibile Venuti (Foto Lanari)

Livorno, in coda per la visita al sommergibile / FOTO

Livorno, 25 marzo 2023 – Tutti in coda per visitare il sommergibile. Grandissimo successo a Livorno per l’iniziativa della Marina Militare.

In occasione di una sosta a Livorno del sommergibile Venuti e della fregata Margottini, le autorità hanno reso possibile una visita da parte dei cittadini. In tantissimi si sono presentati quindi in porto, sabato mattina, alla calata Sgarallino.

E si sono formate lunghe code. L’occasione d’altronde, era molto ghiotta. Le due imbarcazioni sono completamente operative, erano in porto solo per una sosta, e non capita tutti i giorni di poterle ammirare andando direttamente a bordo.

I livornesi si sono messi pazientemente in fila e alla fine tutti hanno potuto effettuare la visita. Nave Margottini sarà visibile anche domenica dalle 10 alle 13. Il sommergibile Venuti sarà visibile per tutta la giornata di domenica (10-13 e 14-17).