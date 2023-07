Serata di beneficenza a favore del rifugio del cane di Pistoia

Iniziativa di beneficenza a sostegno del Rifugio del cane di Pistoia e in memoria di Cicci, il cane più anziano del mondo.

E’ quella che si svolgerà giovedì 3 agosto a San Quirico di Valleriana, il paese fantasma che si trova a Pescia, in provincia di Pistoia, e che si ripopola in estate e in occasione di eventi particolari.

Come quello, appunto, che sarà presentato da Ivana Tram, organizzatrice dell’iniziativa intitolata ‘la Corrida’.

Durante lo spettacolo si potrà assistere infatti a varie esibizioni, con i concorrenti che si sfideranno come nel celebre programma televisivo di Corrado.

L’intero ricavato della serata (inizio ore 20 nella terrazza della Castella del turista) sarà devoluto al Rifugio del cane di Pistoia per il sostentamento degli ospiti della struttura.

Per informazioni: 331.4806416.