Sentinel Two, il drone salvavita a Livorno: monitoraggio, controllo e consegna

Sentinel Two è il nome del drone di 7 chili per il "delivery leggero" in grado di compiere la traversata Livorno-Capraia (37 miglia, 68 chilometri di distanza) tra i 55 e i 27 minuti a seconda della velocità di percorrenza (da 68 fino a un massimo di 160 kmh), volando a un’altitudine di 60 metri dal livello del mare in completa autonomia. E’ stato definito come "l’ultima frontiera della tecnologia a scopo di controllo, a un passo dal diventare realtà in Europa". Il drone presentato a Livorno in forma statica - in attesa di compiere la traversata nelle prossime settimane - è stato customizzato dalla società specializzata nella produzione video Scovavento, con il patrocinio dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale. L’ambizione è notevole: "Dimostrare non solo l’affidabilità dei droni nella consegna dei piccoli oggetti nelle lunghe distanze, ma anche la loro utilità nelle attività di monitoraggio, controllo, tutela delle coste e di tutti i porti dell’arcipelago toscano", dichiara Federico Di Napoli, ingegnere informatico di Scovavento. I risvolti applicativi sono molteplici: "Dal trasporto di beni primari o documenti - afferma il segretario generale di AdSP Matteo Paroli -, a farmaci d’emergenza o salvavita, abbattendo costi e tempistiche". Francesco Ingardia