Sagre e feste gastronomiche, cosa fare in Toscana nel weekend

Firenze, 16 maggio 2025 - Tanti appuntamenti nel fine settimana della Toscana per chi cerca sagre e feste gastronomiche in giro per la regione. Il terzo weekend del mese di maggio propone numerosi appuntamenti per tutti i gusti. Il meteo? Ballerino, in generale secondo le previsioni meteo del Lamma, non dovrebbero esserci grandi problemi ma qua e là non si escludono precipitazioni. Nulla però che possa far demordere dalla... caccia alla sagra. Ecco dunque una selezione di appuntamenti in programma.