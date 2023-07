Arezzo, 15 luglio 2023 – Sarà Niccolò Fabi ad aprire il grande week end di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”. Il “solo tour Estate 2023” dell’artista romano approderà a Pratovecchio venerdì 21 luglio alle ore 21.

Nel contesto intimo di piazza Landino a Pratovecchio, che si chiude come un abbraccio davanti alla sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Niccolò Fabi si esibirà all’indomani dell’assegnazione del premio Targa Tenco 2023 per la canzone “Andare oltre”, l’inedito contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “Meno per Meno” uscito per BMG in occasione dei suoi 25 anni di carriera.

“Il Tenco è un premio speciale che sottolinea il valore assoluto di chi spesso è fuori dai circuiti mediatici” sottolinea l’associazione PratoVeteri. “Vogliamo festeggiare questo artista portando la profondità poetica delle parole e la forza della sua melodia in Casentino, nella natura incontaminata del Parco che quest’anno festeggia i suoi trent’anni di vita.

“Andare oltre”, ha detto Fabi, è “una canzone sull’autorizzarsi ad essere di nuovo felici dopo una grande separazione”; per “Aspettando Naturalmente Pianoforte” è la celebrazione di una grande anima che sa toccare le corde del cuore attraverso il linguaggio universale della musica.

A distanza di 12 anni dall’ultimo tour “solo” il cantautore tornerà a mettere al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato dalla sua chitarra e dal suo pianoforte.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.