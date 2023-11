Santa Cecilia, patrona della musica, appuntamenti con la Filarmonica castiglionese

Arezzo, 23 novembre 2023 – Fine settimana a Santa Cecilia, patrona della musica. La Filarmonica castiglionese ha organizzato una due giorni di appuntamenti. A partire da sabato 25 novembre, quando alle ore 21.15 si terrà, presso il Teatro Spina, il concerto diretto dal maestro Andrea Meucci. Il giorno dopo, domenica 26, alle ore 11.00 è prevista la Santa Messa presso la Chiesa di Collegiata al termine il pranzo sociale.

“Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, ritorniamo, con piacere, al Teatro Spina per festeggiare la nostra Patrona. Dopo oltre 20 anni di presidenza ogni anno è sempre una grande emozione vedere le vecchie e le nuove leve calcare il palcoscenico del teatro e la presenza di tanti giovani dimostra che la Filarmonica avrà un futuro certo per la città di Castiglion Fiorentino. Quest’anno che volge al termine è stato caratterizzato dal Raduno di Bande che abbiamo realizzato nel mese di maggio il quale ha fatto da viatico per delle nostre partecipazioni ad altre manifestazioni analoghe” dichiara Andrea Paglicci Reattelli, presidente della Filarmonica.

Intanto ha già ripreso l’attività dei corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese presso la sede della Filarmonica, in via degli Scolopi. Le lezioni si terranno due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18.00.

“Anche quest’anno sono presenti una ventina di giovani. Grazie ad un linguaggio sempre più ‘giovanile’ e all’attività del maestro Meucci e di tutti gli insegnanti continua e continuerà ancora per tanti anni l’attività della Filarmonica Castiglionese sempre, però, all’insegna della tradizione” continua Andrea Paglicci Reattelli, presidente della Filarmonica.

“La Filarmonica, con il suo vivaio di giovani, è oggi più viva che mai, ed è la riprova di come la passione del Presidente e del Consiglio abbiano attecchito” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.